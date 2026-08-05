Όλοι διαβάζουν Όμηρο και ποίηση.

Οι πωλήσεις ποιητικών συλλογών στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να φτάσουν σε ιστορικό υψηλό φέτος, χάρη στην επιτυχία της κινηματογραφικής μεταφοράς της «Οδύσσειας» του Ομήρου από τον Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία σημείωσε τεράστια επιτυχία.

Οι πωλήσεις ποιητικών συλλογών ξεπέρασαν τα 8 εκατομμύρια λίρες κατά τις πρώτες 30 εβδομάδες του 2026, σημειώνοντας αύξηση 13,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας έρευνας αγοράς NielsenIQ.

Το συγκεκριμένο είδος αναμένεται να ξεπεράσει τα 15 εκατομμύρια λίρες σε ετήσιες πωλήσεις για πρώτη φορά από τότε που άρχισαν να τηρούνται ακριβή στοιχεία και θα μπορούσε να φτάσει τα 17 εκατομμύρια λίρες, εάν η τρέχουσα δυναμική συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου.

Όλοι διαβάζουν Όμηρο

Το επικό έργο του Ομήρου συνέβαλε σημαντικά στη φετινή αύξηση, αφού η κινηματογραφική διασκευή του Νόλαν –με πρωταγωνιστές τους Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια και Άν Χάθαγουεϊ– έφερε το αρχαιοελληνικό έπος σε ένα νέο κοινό. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις του βιβλίου «Η Οδύσσεια» στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 1.400% σε τέσσερις εβδομάδες (έως τις 25 Ιουλίου), σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2025, μετά την κυκλοφορία της ταινίας στα μέσα του μήνα.

Οι εκδόσεις της «Οδύσσειας» και της «Ιλιάδας» συνολικά έχουν αποφέρει 980.000 λίρες μέχρι στιγμής φέτος – ποσό που αντιστοιχεί σε 1,20 λίρες για κάθε 10 λίρες που δαπανήθηκαν για βιβλία ποίησης στη Βρετανία.

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Ο Όμηρος θα μπορούσε πλέον να απειλήσει το ρεκόρ των υψηλότερων ετήσιων πωλήσεων που έχει σημειώσει ποιητής ή ποιήτρια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το τρέχον ρεκόρ έχει καταγραφεί από την Καναδή ποιήτρια και φαινόμενο του Instagram Ρούπι Κάουρ, τα βιβλία της οποίας –όπως η επιτυχία του 2015 «Milk and Honey»– απέφεραν 1,2 εκατ. λίρες.

Το «φαινόμενο Νόλαν» γίνεται αισθητό και στις ΗΠΑ. Οι πωλήσεις των έντυπων εκδόσεων της «Οδύσσειας» έχουν αυξηθεί κατά 76% μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Circana BookScan.

Ποίηση και Instapoets

Ωστόσο, η άνθηση της ποίησης εκτείνεται πολύ πέρα από τα αρχαία έπη. Ακόμη και αν εξαιρέσουμε τις πωλήσεις της «Οδύσσειας» και της «Ιλιάδας» από τα στοιχεία των δύο τελευταίων ετών, η κατηγορία, που παρουσιάζει αύξηση 7,2%, οδεύει για την καλύτερη χρονιά της. Η τριετία 2023-2025 ήταν η πιο κερδοφόρα που έχει καταγραφεί ποτέ για την κατηγορία της ποίησης.

Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε πιο εμπορικούς ποιητές, φιλικούς προς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Σκωτσέζα συγγραφέας Ντόνα Άσγουορθ παραμένει η πιο εμπορική εν ζωή ποιήτρια της Βρετανίας της δεκαετίας, με τη συλλογή της «To the Women» του 2025 να έχει πουλήσει σχεδόν 34.000 αντίτυπα φέτος.

«Ο τομέας της ποίησης βρισκόταν ήδη σε ανοδική πορεία πριν ο Κρίστοφερ Νόλαν αναλάβει την ‘Οδύσσεια’, χάρη και στη δημοτικότητα που γνώρισαν τα τελευταία χρόνια οι Instapoets, όπως η Ρούπι Κάουρ, οι οποίοι μετέτρεψαν το είδος της ποίησης από μια πιο ακαδημαϊκή κατηγορία σε ένα είδος που σχετίζεται με τον τρόπο ζωής, τα χαρίσματα και την προσωπική ανάπτυξη», δήλωσε ο Φίλιπ Στόουν της NielsenIQ.

Το ποιητικό μπεστ σέλερ της χρονιάς προέρχεται από τον ηθοποιό και ποιητή Λούκας Τζόουνς, ο οποίος ζει στο Λονδίνο, και η πρώτη του ποιητική συλλογή, με τίτλο «I Still Believe in Miracles», είναι ο τίτλος με τις υψηλότερες πωλήσεις του 2026, αποφέροντας έσοδα 400.000 λίρες, σύμφωνα με το περιοδικό «The Bookseller».

Παράλληλα, η διακεκριμένη μετάφραση της κλασικίστριας Έμιλι Γουίλσον από το 2017, εκτός από επιρροή του Νόλαν για την ταινία του, υπήρξε η κύρια αιτία της ραγδαίας αύξησης των πωλήσεων της «Οδύσσειας».

Τέλος, τα audiobooks της «Οδύσσειας» γνωρίζουν επίσης ανανεωμένο ενδιαφέρον: Η ανάγνωση του Στίβεν Φράι έχει εισέλθει στην πρώτη δεκάδα των audiobooks του Spotify στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η αφήγηση του Ίαν ΜακΚέλεν έχει εμφανιστεί στην αντίστοιχη λίστα των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από The Guardian