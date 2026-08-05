Η νέα ταινία «Spider-Man: Brand New Day» σαρώνει τα ρεκόρ και γράφει ιστορία.

Η νέα ταινία «Spider-Man: Brand New Day» της Sony/Marvel Studios κατάφερε το φαινομενικά αδύνατο αυτό το Σαββατοκύριακο, ξεπερνώντας το ιστορικό ρεκόρ πρεμιέρας στις ΗΠΑ και τον Καναδά που κατείχε η ταινία «Avengers: Endgame», με συνολικά έσοδα 360 εκατομμυρίων δολαρίων στο εγχώριο box office.

Αλλά αυτό δεν είναι το μόνο ρεκόρ που έσπασε η ταινία με πρωταγωνιστή τον Τομ Χόλαντ. Στην πορεία της προς τη δεύτερη υψηλότερη παγκόσμια πρεμιέρα όλων των εποχών με 932 εκατομμύρια δολάρια, το «Brand New Day» κατέγραψε δεκάδες άλλα ρεκόρ στις αγορές του εξωτερικού και σε ειδικές μορφές προβολής.

Έχοντας ξεπεράσει το όριο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων μετά από μόλις έξι ημέρες προβολής στις αίθουσες, τις επόμενες εβδομάδες θα γίνει η όγδοη ταινία όλων των εποχών και η πρώτη ταινία της Marvel εκτός της σειράς «Avengers», που θα φτάσει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

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Τα ρεκόρ που έχει σπάσει ο Spidey, μέχρι στιγμής

Τα υψηλότερα νούμερα στην προπώληση εισιτηρίων και την πρώτη ημέρα προβολής





Το πρώτο Σαββατοκύριακο της Sony και της Marvel ξεκίνησε με έσοδα 169,3 εκατομμυρίων δολαρίων την πρώτη ημέρα προβολής στις ΗΠΑ, στα οποία περιλαμβάνονται 72 εκατομμύρια δολάρια από previews. Τα ποσά αυτά ξεπέρασαν τα προηγούμενα ρεκόρ των 157,4 εκατομμυρίων και 60 εκατομμυρίων δολαρίων αντίστοιχα, που είχε σημειώσει η ταινία «Endgame».

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Ρεκόρ εισιτηρίων το πρώτο Σαββατοκύριακο για Dolby Cinema και ScreenX/4DX

Σε αντίθεση με όλες τις προηγούμενες ταινίες της Marvel, η ταινία «Brand New Day» δεν προβλήθηκε σε IMAX το πρώτο Σαββατοκύριακο της κυκλοφορίας της. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ταινία «The Odyssey» (Η Οδύσσεια) του Κρίστοφερ Νόλαν, η πρώτη ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, είχε υπογράψει συμφωνία αποκλειστικότητας τριών εβδομάδων με την εταιρεία που διαχειρίζεται το premium format.

Αυτό οδήγησε μεγάλο μέρος του ενδιαφέροντος για τον Spidey προς άλλες μορφές προβολής υψηλής ποιότητας, όπως το Dolby Cinema και τα ScreenX και 4DX της CJ 4DPLEX, οι οποίες σημείωσαν όλες ιστορικό ρεκόρ για το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής. Η Dolby ανέφερε ότι τα δύο τρίτα των εισιτηρίων για όλες τις προβολές στις 177 αίθουσές της στις ΗΠΑ είχαν προπωληθεί ακόμη και πριν ξεκινήσουν τα previews, ανεβάζοντας τα συνολικά έσοδά της στα 10 εκατομμύρια δολάρια για το Σαββατοκύριακο.

Ρεκόρ πρώτου Σαββατοκύριακου στο εξωτερικό

Παράλληλα με το ρεκόρ πρώτου Σαββατοκύριακου στις ΗΠΑ, η ταινία «Spider-Man: Brand New Day» κατέγραψε ιστορικά ρεκόρ πρώτου Σαββατοκύριακου σε άλλες 19 χώρες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται έσοδα 26,6 εκατομμυρίων δολαρίων στη Γαλλία, ξεπερνώντας τα 24,9 εκατομμύρια δολάρια της ταινίας «Endgame», καθώς και ρεκόρ πρώτου Σαββατοκύριακου ύψους 23,8 εκατομμυρίων δολαρίων στη Βραζιλία και 15,6 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ισπανία.

Η ταινία «Brand New Day» απέφερε επίσης έσοδα 31,8 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ινδία, καταγράφοντας το υψηλότερο άνοιγμα Σαββατοκύριακου που έχει σημειωθεί ποτέ για μια παραγωγή του Χόλιγουντ στη χώρα.