Προτού κατέβει από το Χ, η ταινία της Marvel συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές.

Ακόμα ένα blockbuster, η νέα ταινία Spider-Man: Brand New Day διέρρευσε στο X (πρώην Twitter).



Θυμίζουμε ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες, είχε συμβεί το ίδιο και με την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, στην οποία πρωταγωνιστεί επίσης ο Τομ Χόλαντ. Μια κόπια υψηλής ποιότητας είχε διαρρεύσει -και πάλι- στο Χ, συγκετρώνοντας πάνω από 2 εκατομμύρια προβολές πριν αφαιρεθεί.



Σύμφωνα με το Variety η διαρροή έγινε από έναν λογαριασμό με το όνομα Fredrick Bryan το Σαββατοκύριακο της πρεμιέρας του Spider-Man: Brand New Day και -όπως με την Οδύσσεια- αφορούσε μια υψηλής ποιότητας πειρατική εκδοχή της ταινίας, την οποία παρακολούθησαν εκατομμύρια χρήστες.



Συγκεκριμένα έφτασε σε 5,9 εκατομμύρια λογαριασμούς, συγκεντρώνοντας πάνω από 143.000 likes και 10.000 shares πριν αφαιρεθεί, εννέα ώρες αργότερα.



Εκτός από την συγκεκριμένη διαρροή, αρκετοί ακόμα λογαριασμοί στο X ανάρτησαν κόπιες της ταινίας, αν και οι περισσότερες κατέβηκαν γρήγορα από την πλατφόρμα.

Σημειώνεται ότι τα στούντιο συνήθως στέλνουν ειδοποιήσεις παραβίασης σε όσους αναρτούν μη εξουσιοδοτημένα αντίγραφα, αν και είναι δύσκολο να παρακολουθήσουν τον όγκο των αναρτήσεων για τις πιο δημοφιλείς νέες ταινίες.

Οι διαρροές αυτές δεν φαίνεται να επηρεάζουν την εμπορική επιτυχία της ταινίας. Το κοινό σε όλο τον κόσμο γέμισε τα σινεμά το πρώτο Σαββατοκύριακο κυκλοφορίας του Spider-Man, με την ταινία να συγκεντρώνει το εντυπωσιακό ποσό των 927 εκατομμυρίων δολαρίων στο παγκόσμιο box office.

Σύμφωνα με το Variety, οι εντυπωσιακές πωλήσεις εισιτηρίων καθιστούν την ταινία τη δεύτερη μεγαλύτερη παγκόσμια πρεμιέρα στην ιστορία, μετά το «Avengers: Endgame» της Marvel, το οποίο απέφερε 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2019 κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του.

Επιπλέον, η ταινία «Brand New Day» κατέγραψε τη μεγαλύτερη πρεμιέρα στην ιστορία του αμερικανικού box-office, αποφέροντας 360 εκατομμύρια δολάρια.