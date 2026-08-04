Παρέμβαση εισαγγελέα για το πρωτοφανές περιστατικό κακοποίησης.

Ένα πρωτοφανές περιστατικό κακοποίησης άγριας ζωής καταγράφηκε στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, όπου μέλη της Ομάδας Διάσωσης και Επανένταξης Άγριων Ζώων εντόπισαν τέσσερις χελώνες βαμμένες με πορτοκαλί λαδομπογιά - μια ουσία εξαιρετικά επικίνδυνη για την επιβίωσή τους.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελίες πολιτών για αυλή κατοικίας στην οποία βρίσκονταν πέντε χελώνες. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες, διαπιστώνοντας ότι οι ένοικοι είχαν απομακρύνει τα ζώα από περιοχή που είχε πληγεί από πυρκαγιά, θεωρώντας εσφαλμένα ότι τα προστάτευαν.

Οι ειδικοί τους εξήγησαν ότι οι χελώνες αποτελούν άγρια ζώα που ανήκουν στο φυσικό τους περιβάλλον στο δάσος, ενώ υπογράμμισαν πως η διατήρησή τους σε σπίτια εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία, καθώς μπορούν να μεταφέρουν βακτήρια, όπως η σαλμονέλα.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης του Δασαρχείου για την καταγραφή και την επανένταξη των ζώων στη φύση, οι διασώστες εντόπισαν στην αυλή διπλανού σπιτιού ακόμη τέσσερις χελώνες, οι οποίες ήταν καλυμμένες με πορτοκαλί λαδομπογιά. Τα μέλη της ομάδας παρέλαβαν αμέσως τα ζώα και τα μετέφεραν στο Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων, όπου υποβάλλονται σε ειδικές φροντίδες για την ασφαλή απομάκρυνση της μπογιάς.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η λαδομπογιά είναι ιδιαίτερα τοξική και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην υγεία των χελωνών, δεδομένου ότι το κέλυφός τους αποτελεί ζωντανό ιστό και όχι απλό περίβλημα. Για το συμβάν έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν τα ζώα και την ταυτοποίηση των υπευθύνων.