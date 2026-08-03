Αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία – Πότε επιστρέφουν μαθητές και εκπαιδευτικοί στις τάξεις.

Διανύουμε ημερολογιακά τις πρώτες μέρες του Αυγούστου και δειλα δειλά έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει, με μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς να προετοιμάζονται για την επιστροφή στις σχολικές αίθουσες.

Το πρώτο κουδούνι της σχολικής χρονιάς 2026-2027 αναμένεται να χτυπήσει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλα τα σχολεία της χώρας. Η πρώτη ημέρα θα έχει, όπως κάθε χρόνο, περισσότερο χαρακτήρα γνωριμίας και οργάνωσης. Οι μαθητές θα βρεθούν ξανά με τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους, θα ενημερωθούν για τη λειτουργία του σχολείου, θα παραλάβουν τα βιβλία τους και θα λάβουν τις πρώτες οδηγίες για το πρόγραμμα της νέας χρονιάς.

Στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά, ο αγιασμός πραγματοποιείται συνήθως νωρίς το πρωί, ενώ λίγο αργότερα ακολουθούν οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στα Γυμνάσια και τα Λύκεια. Η ακριβής ώρα καθορίζεται από κάθε σχολική μονάδα και γνωστοποιείται στους γονείς και τους μαθητές πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Μετά την ολοκλήρωση του αγιασμού, οι μαθητές θα περάσουν για πρώτη φορά στις τάξεις τους, χωρίς όμως να ξεκινήσει κανονικά το ημερήσιο πρόγραμμα μαθημάτων. Η ημέρα είναι αφιερωμένη στην οργάνωση της σχολικής λειτουργίας και στην ενημέρωση μαθητών και γονέων.

Πρώτοι επιστρέφουν οι εκπαιδευτικοί

Οι εκπαιδευτικοί θα επιστρέψουν στα σχολεία νωρίτερα ήτοι από την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου προκειμένου να προετοιμάσουν τη νέα σχολική χρονιά. Το διάστημα αυτό είναι αφιερωμένο στον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων, στις διοικητικές εργασίες, στην οργάνωση των τάξεων και στις απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή έναρξη των μαθημάτων. Ιδιαίτερη σημασία έχει κάθε χρόνο η προετοιμασία των σχολικών μονάδων, καθώς πριν από την επιστροφή των μαθητών πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες για τη λειτουργία τους. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με στόχο την ομαλή επανένταξη μαθητών και εκπαιδευτικών στην καθημερινότητα του σχολείου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένονται και οι αναλυτικές οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.