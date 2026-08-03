«Τα συνεργεία αναλαμβάνουν επείγουσες και μικρής κλίμακας εργασίες προσφέροντας γρήγορες λύσεις στα καθημερινά προβλήματα», ανέφερε ο Χάρης Δούκας.

Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα από τον Δήμο Αθηναίων η υπηρεσία «Ο Μηχανικός της Γειτονιάς», ενισχύοντας με δύο ειδικά διαμορφωμένα βανάκια άμεσης επέμβασης την καθημερινή συντήρηση των σχολικών μονάδων και των δημοτικών κτιρίων.

Επιβλέποντας τη νέα αυτή υπηρεσία, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, επισκέφτηκε το 67ο Δημοτικό Σχολείο, στον Κολωνό, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης από το εξειδικευμένο προσωπικό.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε «Μετά την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών, δημιουργήσαμε έναν νέο μηχανισμό άμεσης ανταπόκρισης για τις ανάγκες των σχολείων και των δημοτικών μας κτιρίων. Τα συνεργεία αναλαμβάνουν επείγουσες και μικρής κλίμακας εργασίες προσφέροντας γρήγορες λύσεις στα καθημερινά προβλήματα. Στόχος μας είναι να έχουμε ασφαλή και λειτουργικά σχολεία, πραγματοποιώντας άμεσες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις όπου υπάρχει ανάγκη».

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Πάρης Χαρλαύτης, σημείωσε: «Η γρήγορη ανταπόκριση στις καθημερινές ανάγκες των σχολείων αποτελεί προτεραιότητα για τον Δήμο Αθηναίων. Με τα ειδικά διαμορφωμένα συνεργεία ταχείας επέμβασης, ξεπερνάμε τη γραφειοκρατία και ικανοποιούμε χωρίς καθυστέρηση τα αιτήματα των σχολικών μονάδων της Αθήνας».

Πάνω από 20 παρεμβάσεις σε σχολεία και δημοτικές παρεμβάσεις

Τα εξειδικευμένα βανάκια ήδη έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 20 παρεμβάσεις σε 20 διαφορετικούς χώρους, εκ των οποίων 9 σχολικές μονάδες και 11 δημοτικά κτίρια.

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Οι εργασίες αφορούν, κυρίως, οικοδομικές, ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και μεταλλικές παρεμβάσεις, στεγανοποιήσεις, επισκευές δικτύων και αντικατάσταση εξοπλισμού. Σε αρκετές περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από μία παρεμβάσεις στον ίδιο χώρο, ανάλογα με τις ανάγκες που προέκυψαν.

Οι κινητές μονάδες είναι πλήρως εξοπλισμένες και στελεχώνονται από οδηγό-καταγραφέα και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, ανάλογα με το είδος της παρέμβασης.

Τα αιτήματα των σχολικών μονάδων υποβάλλονται από τους διευθυντές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://athensschools.cityofathens.gr/, όπου δηλώνεται το είδος της βλάβης, ο βαθμός προτεραιότητας και κάθε απαραίτητο στοιχείο για την τεχνική αξιολόγηση.

Για τις σχολικές μονάδες, η τεχνική αξιολόγηση, η έκδοση των σχετικών εντολών και η επίβλεψη των εργασιών πραγματοποιούνται από τη Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Παιδείας.

Με τον «Μηχανικό της Γειτονιάς», ο Δήμος Αθηναίων ενισχύει τον μηχανισμό άμεσων τεχνικών παρεμβάσεων, επενδύοντας στην ταχύτητα και την αποτελεσματική συντήρηση των δημοτικών υποδομών προς όφελος των πολιτών.