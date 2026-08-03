Η Αριάνα Γκράντε θα «αποσυρθεί προσωρινά από τη δημόσια ζωή» εν μέσω «ατελείωτης και συνεχιζόμενης δημόσιας κριτικής»

Η Αριάνα Γκράντε θα «αποσυρθεί προσωρινά από τη δημόσια ζωή» μετά την περιοδεία της «Eternal Sunshine» ενώ έχει ήδη αποσυρθεί από το προγραμματισμένο ντεμπούτο της στο West End.



Η τραγουδίστρια ολοκληρώνει το σκέλος της περιοδείας της στη Βόρεια Αμερική και θα ξεκινήσει μια σειρά 10 παραστάσεων στην O2 Arena του Λονδίνου αργότερα αυτό το μήνα, οι οποίες θα ολοκληρωθούν την 1η Σεπτεμβρίου.

Όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός της, η Γκράντε θα κάνει ένα διάλειμμα από τις δημόσιες εμφανίσεις. «Η Αριάνα θα αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας “Eternal Sunshine”», δήλωσε ο εκπρόσωπος στο People.

«Ανυπομονεί να ολοκληρώσει την περιοδεία και να την κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με υγεία και ευτυχία, και στη συνέχεια να κάνει ένα πολύ αναγκαίο διάλειμμα από τις δημόσιες δραστηριότητες και εμφανίσεις, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε ατελείωτη και συνεχή δημόσια κριτική», εξήγησε.



«Αυτή η περιοδεία ήταν μια υπέροχη εμπειρία για εκείνη», πρόσθεσε. «Αγαπάει τους θαυμαστές της και απόλαυσε πάρα πολύ κάθε λεπτό αυτής της περιοδείας».



Το περιοδικό «People» επικαλέστηκε επίσης μια πηγή κοντά στην Γκράντε, η οποία τόνισε ότι η καλλιτέχνιδα είναι σε καλή υγεία. «Η παράστασή της απαιτεί έντονη σωματική άσκηση και περιλαμβάνει πολλές αθλητικές επιδόσεις», ανέφερε η πηγή. «Κάθε βράδυ δίνει παραστάσεις σε πολύ υψηλό επίπεδο, με υγεία και επιτυχία».





Η αποχώρηση από το West End και τα σχόλια για την υγεία της

Επιπλέον, η Γκράντε δεν θα συμμετέχει τελικά στην επικείμενη αναβίωση της παράστασης «Sunday In The Park With George» στο West End, στην οποία επρόκειτο να πρωταγωνιστήσει μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της στο «Wicked», Τζόναθαν Μπέιλι. Η παράσταση επρόκειτο μάλιστα να αποτελέσει το ντεμπούτο της στο West End.

Τον περασμένο μήνα, είχε γίνει γνωστό ότι είχε αποσυρθεί και από τη νέα σεζόν της σειράς «American Horror Story» λόγω υποχρεώσεων από την περιοδεία της.

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Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από νέες δημόσιες συζητήσεις και σχόλια σχετικά με το αδυνατισμένο σώμα της και την εμφάνιση της, τα οποία κατέκλυσαν το διαδίκτυο μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του βίντεοκλιπ για το «Petal», το ομώνυμο τραγούδι από το νέο της άλμπουμ.

Αν και η Γκράντε αποφεύγει να απαντά στα σχόλια που αφορούν την υγεία της, στο παρελθόν έχει μιλήσει ανοιχτά για την αμηχανία που νιώθει όταν το σώμα της γίνεται αντικείμενο παρατήρησης και σχολιασμού από άγνωστους στο διαδίκτυο.

Σε συνέντευξη που έδωσε σε podcast τον Δεκέμβριο του 2024, η τραγουδίστρια του «Positions» είπε:

«Έχω ακούσει κάθε πιθανή εκδοχή για το τι δεν πάει καλά με μένα, και όταν το διορθώνεις, τότε πάλι κάτι δεν πάει καλά για διαφορετικούς λόγους. Όταν είσαι νέος και ακούς κάθε είδους πράγματα, είναι δύσκολο να προστατευτείς από αυτόν τον θόρυβο».

Και πρόσθεσε ότι: «Στη σημερινή κοινωνία, υπάρχει μια άνεση που δεν θα έπρεπε καθόλου να έχουμε όταν σχολιάζουμε την εμφάνιση των άλλων ή αυτό που νομίζουμε ότι συμβαίνει στα παρασκήνια ή την υγεία τους. Ξέρω πώς είναι η πίεση που προκαλεί αυτός ο ντόρος, και αποτελεί μια σταθερή παρουσία στη ζωή μου».



Σημειώνεται ότι μόλις την Παρασκευή (31/07), η Αριάνα Γκράντε κυκλοφόρησε το νέο, όγδοο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο «Petal», ενώ πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη συνέχεια της «Meet The Parents», με τίτλο «Focker-In-Law», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο, δίπλα στους Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Μπεν Στίλερ.