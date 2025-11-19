Η Αριάνα Γκράντε δηλώνει ότι η περιοδεία της «Eternal Sunshine» είναι το «τελευταίο αντίο».

Η Αριάνα Γκράντε κάνει ένα διάλειμμα από τις περιοδείες λόγω των αρκετών κινηματογραφικών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει, συμπεριλαμβανομένου του επερχόμενου Wicked: For Good.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια η οποία πρόκειται να ξεκινήσει μια περιοδεία το 2026 για την προώθηση του άλμπουμ της, Eternal Sunshine, αποκάλυψε ότι θα είναι ένα «τελευταίο αντίο».

«Τα τελευταία 10 ή 15 χρόνια θα φαίνονται πολύ διαφορετικά από αυτά που έρχονται», είπε η Γκράντε στο podcast της Έιμι Πόλερ, Good Hang και πρόσθεσε: «δεν θέλω να πω τίποτα οριστικό. Ξέρω ότι είμαι πολύ ενθουσιασμένη που κάνω αυτή τη μικρή περιοδεία, αλλά νομίζω ότι μπορεί να μην ξαναγίνει για πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ καιρό. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και θα είναι όμορφο. Νομίζω γι' αυτό το κάνω, γιατί λέω, "Ένα τελευταίο γεια!"».

Η τελευταία περιοδεία της Γκράντε ήταν το 2019, και σε μια πρόσφατη συνέντευξή της στους New York Times επανέλαβε ότι «η μουσική θα είναι στη ζωή μου για πάντα».

Σημειώνεται ότι η Αριάνα Γκράντε ολοκλήρωσε πρόσφατα τα γυρίσματα της νέας ταινίας της σειράς Meet the Parents, με τίτλο Focker In-Law, δίπλα στους Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Μπεν Στίλερ. Επιβεβαιώθηκε επίσης πρόσφατα ότι θα πρωταγωνιστήσει στην 13η σεζόν του American Horror Story του Ράιαν Μέρφι, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2026.