To Netflix αποκάλυψε το μέλλον του για το 2026, μέσα από το καθιερωμένο «What Next» βίντεο που δημοσιεύει κάθε νέα χρονιά και περιλαμβάνει ορισμένο τα highlights που έρχονται προσεχώς.
Καλό είναι να προετοιμάζεστε ήδη για ένα τεράστιο κύμα νέων πολυσυζητημένων σειρών γεμάτες φρέσκες ιστορίες, γνώριμα πρόσωπα και πολλούς λόγους για να μείνετε ξύπνιοι τα βράδια. Επίσης, αναμένονται νέοι συναρπαστικοί κόσμοι, πολυαναμενόμενες επιστροφές και μερικά γλυκόπικρα φινάλε.
Συνολικά, πάνω από 160 νέες κυκλοφορίες επιβαιώθηκε πώς καταφτάνουν εντός του 2026. Μεταξύ αυτών θα δούμε την επιστροφή του The Witcher για τελευταία φορά, του Brigderton, του Emily in Paris, αλλά και αυτή του Stranger Things με τη μορφή animation.
Eπίσης, το 2026 κυκλοφορούν ορισμένες από τις πιο πολυαναμενόμενες ταινίες: όπως των Peaky Blinders με τον Κίλιαν Μέρφι, το The Rip με τον Μπεν Άφλεκ και τον Ματ Ντέιμον, τη Νάρνια της Γκρέτα Γκέργουιγκ, την επιστροφή της Μίλι Μπόμπι Μπράουν στο Enola Holmes 3, κ.ά.
Παράλληλα με το promo, το Netflix έχει κυκλοφορήσει και έναν πλήρη κατάλογο των επερχόμενων τίτλων, ο οποίος περιλαμβάνει 110 σειρές (σεναριογραφημένες, μη σεναριογραφημένες, κινούμενα σχέδια και ζωντανές σειρές), 44 ταινίες (μεγάλου μήκους, ντοκιμαντέρ, stand-up specials) και 12 παιχνίδια.
{https://youtu.be/qlMSibxFgZ8?si=9dlMo8ErsV-7CJqM}
Οι αγγλόφωνες σειρές που επιστρέφουν το 2026
Το lineup του 2026 είναι γεμάτο με αγαπημένους τίτλους που επιστρέφουν και νέες δραματικές σειρές υψηλού προφίλ. Ορισμένα από τα highlights της χρονιάς είναι οι τελευταίες σεζόν των The Witcher, Outer Banks, The Empress και Sweet Magnolias.
- 3 Body Problem (2η σεζόν)
- Avatar: The Last Airbender (2η σεζόν)
- Beef (2η σεζόν) στις 16 Απριλίου
- Black Doves (2η σεζόν) με την Κίρα Νάιτλι
- Bridgerton (4η σεζόν) – Μέρος 1: 29/01 | Μέρος 2: 26/02
- The Diplomat (4η σεζόν)
- Emily in Paris (6η σεζόν)
- The Four Seasons (2η σεζόν)
- The Gentlemen (2η σεζόν) του Γκαι Ρίτσι
- The Hunting Wives (2η σεζόν)
- The Lincoln Lawyer (4η σεζόν) στις 5 Φεβρουαρίου
- My Life With the Walter Boys (3η σεζόν)
- The Night Agent (3η σεζόν) – στις 19 Φεβρουαρίου
- Nobody Wants This (3η σεζόν)
- One Piece: Into the Grand Line (2η σεζόν) στις 10 Μαρτίου
- Outer Banks (5η και τελευταία σεζόν)
- Running Point (2η σεζόν)
- Survival of the Thickest (3η σεζόν)
- Sweet Magnolias (5η σεζόν) στις 11 Ιουνίου
- Tires (3η σεζόν)
- The Upshaws (Τελυταίο κεφάλαιο 7) στις 15 Ιανουαρίου
- Virgin River (7η σεζόν) – στις 12 Μαρτίου
- The Witcher (5η και τελευταία σεζόν)
- XO, Kitty (3η σεζόν)
- Run Away
- Tyler Perry’s Beauty in Black (2η σεζόν, μέρος 2ο) στις 19 Μαρτίου
{https://youtu.be/ldfEtPf3CfQ?si=_T_1KDBuX34IVpqW}
Νέες αγγλόφωνες σειρές
- A Different World
- Agatha Christie’s Seven Dials στις 15 Ιανουαρίου
- Big Mistakes
- The Body με τη Ράιλι Κιου
- The Boroughs από τους δημιουργούς του Stranger Things
- East of Eden
- Finding Her Edge στις 22 Ιανουαρίου
- Free Bert στις 22 Ιανουαρίου
- His & Hers με την Τέσα Τόμπσον, στις 8 Ιανουαρίου
- Hollywood Arts
- How to Get to Heaven from Belfast, έρχεται τον Φεβρουάριο
- I Will Find You
- Legends
- Little House on the Prairie
- Man on Fire
- Monster: The Lizzie Borden Story
- Nemesis
- Pride and Prejudice, μία νέα διασκευή του ομώνυμου κλασικού μυθιστορήματος της Τζέιν Όστεν
- Something Very Bad Is Going To Happen
- Unaccustomed Earth
- The Undertow
- Untitled Newfoundland Project
- Vladimir με τη Ρέιτσελ Βάις
- The Witness
Νέες αγγλόφωνες ταινίες
Το 2026 φέρνει βαριά χαρτιά όπως η Νάρνια της Γκρέτα Γκέργουιγκ, η ταινία Peaky Blinders και την επιστροφή της Μίλι Μπόμπι Μπράουν στο Enola Holmes 3. Δεν γίνεται καμία αναφορά στο The Adventures of Cliff Booth, που αναμένεται να κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2026, αλλά δεδομένου ότι το Netflix φαίνεται να μην θέλει ούτε καν να αναγνωρίσει την ύπαρξή του, ίσως δεν αποτελεί έκπληξη.
{https://youtu.be/_Dfc89TY-aA?si=Ju0aHCQkpwzZTjQP}
- 11817–Ένα θρίλερ επιστημονικής φαντασίας για μια οικογένεια παγιδευμένη στο σπίτι της
- 72 Hours– Μια κωμωδία με τον Κέβιν Χαρτ που έρχεται το καλοκαίρι
- A Dog’s Perfect Christmas– Με τον Ντένις Κουέιντ
- Animals– Θρίλερ σε σκηνοθεσία Μπεν Άφλεκ και πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον
- Apex– Θρίλερ δράσης με την Σαρλίζ Θερόν που κυκλοφορεί στις 24 Απριλίου
- Best of the Best– κωμωδία Bollywood
- Don’t Say Good Luck– Μια δραμεντί με πρωταγωνίστρια τη Μέλανι Λίνσκι
- Enola Holmes 3– Με τη Μίλι Μπόμπι Μπράουν, κυκλοφορεί το καλοκαίρι
- Good Sex– Νέο rom-com
- Guarding Stars
- Heartstopper Forever
- Here Comes the Flood– Μια ταινία ληστείας με πρωταγωνιστές τον Ντένζελ Ουάσινγκτον και τον Ρόμπερτ Πάτινσον
- In a Holidaze– A time-loop holiday film
- Ladies First
- Little Brother
- The Mosquito Bowl
- Narnia της Γκρέτα Γκέργουικ, έρχεται τον Δεκέμβριο του 2026
- Office Romance, η νέα ταινία της Τζένιφερ Λόπεζ
- Peaky Blinders: The Immortal Man, ο Κίλιαν Μέρφι επιστρέφει στο ρόλο του Τόμι Σέλμπι στις 20 Μαρτίου
- People We Meet on Vacation, κυκλοφορεί στις 9 Ιανουαρίου
- Ray Gunn
- Remarkably Bright Creatures, έρχεται στις 8 Μαΐου
- The Rip– θρίλερ δράσης με τους Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ, έρχεται στις 16 Ιανουαρίου
- Roommates
- Saturn ReturnSteps
- Swapped
- ‘Tis So Sweet
- Tyler Perry’s Joe’s College Road Trip, κυκλοφορεί στις 13 Φεβρουαρίου
- Tyler Perry’s The Gospel of Christmas
- Tyler Perry’s Why Did I Get Married Again?
- Unabom με τον Ράσελ Κρόου
- Voicemails for Isabelle
- War Machine– Sci-Fi που κυκλοφορεί στις 6 Μαρτίου
- The Whisper Man με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, κυκλοφορεί το καλοκαίρι του 2026
Νέα Ντοκιμαντέρ
- A Gorilla Story: Told by David Attenborough. Κυκλοφορεί στις 17 Απριλίου
- Kidnapped: Elizabeth Smart. Κυκλοφορεί 21 Ιανουαρίου
- Miracle: The Boys of ’80– The story of the “Miracle on Ice”. Κυκλοφορεί 30 Ιανουαρίου
- One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5. Κυκλοφορεί 12 Ιανουαρίου
- Queen of Chess– The story of Judit Polgár. Κυκλοφορεί 6 Φεβρουαρίου
Ξενόγλωσσες σειρές
Το Netflix συνεχίζει να επενδύει σε παγκόσμιο περιεχόμενο, με σημαντικούς τίτλους από την Κορέα, την Ιαπωνία και τη Λατινική Αμερική.
- Baki-Dou: The Invincible Samurai (Ιαπωνία)
- Beastars τελευταία σεζόν Μέρος 2ο (Ιαπωνία) – Κυκλοφορεί στον Μάρτιο
- Boyfriend on Demand (Κορέα)
- Brazil 70 (Βραζιλία) – Μίνι σειρά για την ομάδα του World Cup του 1970
- Can This Love Be Translated? (Κορέα) – Rom-com, κυκλοφορεί στις 16 Ιανουαρίου
- The Chestnut Man 2η σεζόν – Hide and Seek (Δανία)
- The East Palace (Korea) – A ghost-hunting historical drama.
- The Empress Season 3 (Γερμανία)
- Human Vapor (Ιαπωνία) – Reboot της ταινίας του 1960
- Jo Nesbø’s Detective Hole (Νορβηγία) – Αστυνομική σειρά του διάσημου ντεντέκτιβ Χάρι Χόλε του Τζο Νέσμπο. Κυκλοφορεί στις 26 Μαρτίου
- Lovesick (Μεξικό)
- Lupin 4η σεζόν (Γαλλία) – Έρχεται το φθινόπωρο του 2026
- Mis Muertos Tristes (Αργεντινή)
- North of North 2η σεζόν (Καναδάς)
- One Hundred Years of Solitude Μέρος 2ο (Κολομβία)
- Operation Safed Saagar (Ινδία)
- Steel Ball Run JoJo’s Bizarre Adventure (Ιαπωνία) – Κυκλοφορεί στις 19 Μαρτίου
- The Wonderfools (Κορέα)
Ξενόγλωσσες ταινίες
- Cosmic Princess Kaguya (Ιαπωνία) – Κυκλοφορεί στις 22 Ιανουαρίου
- México 86 (Μεξικό)
- Possible Love (Κορέα) Έρχεται το φθινόπωρο του 2026
Ριάλιτι, Docuseries, Stand-Up
- Age of Attraction
- America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders (3η σεζόν)
- At Home with the Furys (2η σεζόν)
- Being Gordon Ramsay
- Blue Therapy – Κυκλοφορεί τον Μάρτιο του 2026
- The Boyfriend (2η σεζόν) – Κυκλοφορεί στις 13 Ιανουαρίου
- Calabasas Confidential– ριάλιτι σειρά
- Dinosaurs– Docuseries με τη φωνή του Μόρκαν Φρίμαν, έρχεται το πρώτο τετράμηνο του 2026
- Formula 1: Drive to Survive (8η σεζόν). Κυκλοφορεί τον Φεβρουάριο
- Full Swing (4η σεζόν). Κυκλοφορεί τον Απρίλιο
- Glitter & Gold: Ice Dancing– Κυκλοφορεί 1η Φεβρουαρίου
- The Golden Ticket
- Is It Cake? Valentines– Special edition. Κυκλοφορεί 4 Φεβρουαρίου
- Kylie– Docuseries για την Κάιλι Μινόγκ
- Let’s Marry Harry
- Love is Blind: UK (3η σεζόν). Κυκλοφορεί τον Αύγουστο
- Love Is Blind (10η σεζόν). Κυκλοφορεί 11 Φεβρουαρίου
- Love on the Spectrum (4η σεζόν)
- Marcello Hernández: American Boy– Stand-up special
- Mike Epps: Delusional– Stand-up special. Κυκλοφορεί 27 Ιανουαρίου
- Million Dollar Secret (2η σεζόν)
- Perfect Match (4η σεζόν)
- Queer Eye (10η σεζόν) – Η τελευταία σεζόν κυκλοφορεί στις 21 Ιανουαρίου
- Rafa– Docuseries για τον Ραφαέλ Ναδάλ Rafael Nadal
- Star Search – Έρχεται στις 20 Ιανουαρίου
- Temptation Island (2η σεζόν)
- The King His Trust And Me (w/t) – Κυκλοφορεί το φθινόπωρο του 2026
- The Rest is Football – Κυκλοφορεί το καλοκαίρι ενόψη του FIFA World Cup
- The Ultimatum: Marry or Move On (4η σεζόν)
- Unlocked: A Jail Experiment (2η σεζόν)
- Untitled Kevin Hart Competition Series
- Untold
- Win the Mall -Κυκλοφορεί τo φθινόπωρo του 2026
- WWE: Unreal (2η σεζόν) – Στα παρασκήνια του WWE. Κυκλοφορεί στις 20 Ιανουαρίου