Πάνω από 160 νέες σειρές και ταινίες κυκλοφορούν στο Netflix το 2026.

To Netflix αποκάλυψε το μέλλον του για το 2026, μέσα από το καθιερωμένο «What Next» βίντεο που δημοσιεύει κάθε νέα χρονιά και περιλαμβάνει ορισμένο τα highlights που έρχονται προσεχώς.

Καλό είναι να προετοιμάζεστε ήδη για ένα τεράστιο κύμα νέων πολυσυζητημένων σειρών γεμάτες φρέσκες ιστορίες, γνώριμα πρόσωπα και πολλούς λόγους για να μείνετε ξύπνιοι τα βράδια. Επίσης, αναμένονται νέοι συναρπαστικοί κόσμοι, πολυαναμενόμενες επιστροφές και μερικά γλυκόπικρα φινάλε.

Συνολικά, πάνω από 160 νέες κυκλοφορίες επιβαιώθηκε πώς καταφτάνουν εντός του 2026. Μεταξύ αυτών θα δούμε την επιστροφή του The Witcher για τελευταία φορά, του Brigderton, του Emily in Paris, αλλά και αυτή του Stranger Things με τη μορφή animation.

Eπίσης, το 2026 κυκλοφορούν ορισμένες από τις πιο πολυαναμενόμενες ταινίες: όπως των Peaky Blinders με τον Κίλιαν Μέρφι, το The Rip με τον Μπεν Άφλεκ και τον Ματ Ντέιμον, τη Νάρνια της Γκρέτα Γκέργουιγκ, την επιστροφή της Μίλι Μπόμπι Μπράουν στο Enola Holmes 3, κ.ά.

Παράλληλα με το promo, το Netflix έχει κυκλοφορήσει και έναν πλήρη κατάλογο των επερχόμενων τίτλων, ο οποίος περιλαμβάνει 110 σειρές (σεναριογραφημένες, μη σεναριογραφημένες, κινούμενα σχέδια και ζωντανές σειρές), 44 ταινίες (μεγάλου μήκους, ντοκιμαντέρ, stand-up specials) και 12 παιχνίδια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://youtu.be/qlMSibxFgZ8?si=9dlMo8ErsV-7CJqM}

Οι αγγλόφωνες σειρές που επιστρέφουν το 2026

Το lineup του 2026 είναι γεμάτο με αγαπημένους τίτλους που επιστρέφουν και νέες δραματικές σειρές υψηλού προφίλ. Ορισμένα από τα highlights της χρονιάς είναι οι τελευταίες σεζόν των The Witcher, Outer Banks, The Empress και Sweet Magnolias.

3 Body Problem (2η σεζόν)

Avatar: The Last Airbender (2η σεζόν)

Beef (2η σεζόν) στις 16 Απριλίου

Black Doves (2η σεζόν) με την Κίρα Νάιτλι

Bridgerton (4η σεζόν) – Μέρος 1: 29/01 | Μέρος 2: 26/02

The Diplomat (4η σεζόν)

Emily in Paris (6η σεζόν)

The Four Seasons (2η σεζόν)

The Gentlemen (2η σεζόν) του Γκαι Ρίτσι

The Hunting Wives (2η σεζόν)

The Lincoln Lawyer (4η σεζόν) στις 5 Φεβρουαρίου

My Life With the Walter Boys (3η σεζόν)

The Night Agent (3η σεζόν) – στις 19 Φεβρουαρίου

Nobody Wants This (3η σεζόν)

One Piece: Into the Grand Line (2η σεζόν) στις 10 Μαρτίου

Outer Banks (5η και τελευταία σεζόν)

Running Point (2η σεζόν)

Survival of the Thickest (3η σεζόν)

Sweet Magnolias (5η σεζόν) στις 11 Ιουνίου

Tires (3η σεζόν)

The Upshaws (Τελυταίο κεφάλαιο 7) στις 15 Ιανουαρίου

Virgin River (7η σεζόν) – στις 12 Μαρτίου

The Witcher (5η και τελευταία σεζόν)

XO, Kitty (3η σεζόν)

Run Away

Tyler Perry’s Beauty in Black (2η σεζόν, μέρος 2ο) στις 19 Μαρτίου

{https://youtu.be/ldfEtPf3CfQ?si=_T_1KDBuX34IVpqW}

Νέες αγγλόφωνες σειρές

A Different World

Agatha Christie’s Seven Dials στις 15 Ιανουαρίου

Big Mistakes

The Body με τη Ράιλι Κιου

The Boroughs από τους δημιουργούς του Stranger Things

East of Eden

Finding Her Edge στις 22 Ιανουαρίου

Free Bert στις 22 Ιανουαρίου

His & Hers με την Τέσα Τόμπσον, στις 8 Ιανουαρίου

Hollywood Arts

How to Get to Heaven from Belfast, έρχεται τον Φεβρουάριο

I Will Find You

Legends

Little House on the Prairie

Man on Fire

Monster: The Lizzie Borden Story

Nemesis

Pride and Prejudice, μία νέα διασκευή του ομώνυμου κλασικού μυθιστορήματος της Τζέιν Όστεν

Something Very Bad Is Going To Happen

Unaccustomed Earth

The Undertow

Untitled Newfoundland Project

Vladimir με τη Ρέιτσελ Βάις

The Witness

Νέες αγγλόφωνες ταινίες

Το 2026 φέρνει βαριά χαρτιά όπως η Νάρνια της Γκρέτα Γκέργουιγκ, η ταινία Peaky Blinders και την επιστροφή της Μίλι Μπόμπι Μπράουν στο Enola Holmes 3. Δεν γίνεται καμία αναφορά στο The Adventures of Cliff Booth, που αναμένεται να κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2026, αλλά δεδομένου ότι το Netflix φαίνεται να μην θέλει ούτε καν να αναγνωρίσει την ύπαρξή του, ίσως δεν αποτελεί έκπληξη.

{https://youtu.be/_Dfc89TY-aA?si=Ju0aHCQkpwzZTjQP}

11817–Ένα θρίλερ επιστημονικής φαντασίας για μια οικογένεια παγιδευμένη στο σπίτι της

72 Hours– Μια κωμωδία με τον Κέβιν Χαρτ που έρχεται το καλοκαίρι

A Dog’s Perfect Christmas– Με τον Ντένις Κουέιντ

Animals– Θρίλερ σε σκηνοθεσία Μπεν Άφλεκ και πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον

Apex– Θρίλερ δράσης με την Σαρλίζ Θερόν που κυκλοφορεί στις 24 Απριλίου

Best of the Best– κωμωδία Bollywood

Don’t Say Good Luck– Μια δραμεντί με πρωταγωνίστρια τη Μέλανι Λίνσκι

Enola Holmes 3– Με τη Μίλι Μπόμπι Μπράουν, κυκλοφορεί το καλοκαίρι

Good Sex– Νέο rom-com

Guarding Stars

Heartstopper Forever

Here Comes the Flood– Μια ταινία ληστείας με πρωταγωνιστές τον Ντένζελ Ουάσινγκτον και τον Ρόμπερτ Πάτινσον

In a Holidaze– A time-loop holiday film

Ladies First

Little Brother

The Mosquito Bowl

Narnia της Γκρέτα Γκέργουικ, έρχεται τον Δεκέμβριο του 2026

Office Romance, η νέα ταινία της Τζένιφερ Λόπεζ

Peaky Blinders: The Immortal Man, ο Κίλιαν Μέρφι επιστρέφει στο ρόλο του Τόμι Σέλμπι στις 20 Μαρτίου

People We Meet on Vacation, κυκλοφορεί στις 9 Ιανουαρίου

Ray Gunn

Remarkably Bright Creatures, έρχεται στις 8 Μαΐου

The Rip– θρίλερ δράσης με τους Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ, έρχεται στις 16 Ιανουαρίου

Roommates

Saturn ReturnSteps

Swapped

‘Tis So Sweet

Tyler Perry’s Joe’s College Road Trip, κυκλοφορεί στις 13 Φεβρουαρίου

Tyler Perry’s The Gospel of Christmas

Tyler Perry’s Why Did I Get Married Again?

Unabom με τον Ράσελ Κρόου

Voicemails for Isabelle

War Machine– Sci-Fi που κυκλοφορεί στις 6 Μαρτίου

The Whisper Man με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, κυκλοφορεί το καλοκαίρι του 2026

Νέα Ντοκιμαντέρ

A Gorilla Story: Told by David Attenborough. Κυκλοφορεί στις 17 Απριλίου

Kidnapped: Elizabeth Smart. Κυκλοφορεί 21 Ιανουαρίου

Miracle: The Boys of ’80– The story of the “Miracle on Ice”. Κυκλοφορεί 30 Ιανουαρίου

One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5. Κυκλοφορεί 12 Ιανουαρίου

Queen of Chess– The story of Judit Polgár. Κυκλοφορεί 6 Φεβρουαρίου

Ξενόγλωσσες σειρές

Το Netflix συνεχίζει να επενδύει σε παγκόσμιο περιεχόμενο, με σημαντικούς τίτλους από την Κορέα, την Ιαπωνία και τη Λατινική Αμερική.

Baki-Dou: The Invincible Samurai (Ιαπωνία)

Beastars τελευταία σεζόν Μέρος 2ο (Ιαπωνία) – Κυκλοφορεί στον Μάρτιο

Boyfriend on Demand (Κορέα)

Brazil 70 (Βραζιλία) – Μίνι σειρά για την ομάδα του World Cup του 1970

Can This Love Be Translated? (Κορέα) – Rom-com, κυκλοφορεί στις 16 Ιανουαρίου

The Chestnut Man 2η σεζόν – Hide and Seek (Δανία)

The East Palace (Korea) – A ghost-hunting historical drama.

The Empress Season 3 (Γερμανία)

Human Vapor (Ιαπωνία) – Reboot της ταινίας του 1960

Jo Nesbø’s Detective Hole (Νορβηγία) – Αστυνομική σειρά του διάσημου ντεντέκτιβ Χάρι Χόλε του Τζο Νέσμπο. Κυκλοφορεί στις 26 Μαρτίου

Lovesick (Μεξικό)

Lupin 4η σεζόν (Γαλλία) – Έρχεται το φθινόπωρο του 2026

Mis Muertos Tristes (Αργεντινή)

North of North 2η σεζόν (Καναδάς)

One Hundred Years of Solitude Μέρος 2ο (Κολομβία)

Operation Safed Saagar (Ινδία)

Steel Ball Run JoJo’s Bizarre Adventure (Ιαπωνία) – Κυκλοφορεί στις 19 Μαρτίου

The Wonderfools (Κορέα)

Ξενόγλωσσες ταινίες

Cosmic Princess Kaguya (Ιαπωνία) – Κυκλοφορεί στις 22 Ιανουαρίου

México 86 (Μεξικό)

Possible Love (Κορέα) Έρχεται το φθινόπωρο του 2026

Ριάλιτι, Docuseries, Stand-Up