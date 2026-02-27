Αναλυτικά ο καιρός μέχρι και τις 8 Μαρτίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο καιρός των επόμενων ημερών με τον Σάκη Αρναούτογλου να τονίζει ότι το Σάββατο θα έχουμε ίσως κάποιες βροχές στην περιοχή της Μεσσηνίας, ενώ την Κυριακή στα βόρεια της Κρήτης θα έχουμε κάποια ακόμη φαινόμενα.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη οι συνθήκες θα είναι καλές, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο κυρίως το Σάββατο και την Κυριακή.

Από Δευτέρα οι άνεμοι πέφτουν και την Τρίτη εξασθενούν.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου από τις 4/3 έως και τις 8/3 ο καιρός θα είναι χωρίς φαινόμενα και ίσως μετά τις 8 του μηνός θα μας πλησιάσουν κάποια χαμηλά βαρομετρικά.

Αναλυτικά ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=D-xTCbe2s88}