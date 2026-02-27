«Είμαι σε μία ηλικία, έχω φοβίες, είναι χιλιάδες…», είπε η Βάνα Μπάρμπα.

Για μία δύσκολη περίοδο στη ζωή της μίλησε η Βάνα Μπάρμπα εξηγώντας μεταξύ άλλων πως είχε φτάσει σε σημείο να μην θέλει να αντικρίζει το πρόσωπό της στον καθρέπτη, ενώ δεν είχε καμία επιθυμία να περιποιηθεί τον εαυτό της.

Ειδικότερα, η γνωστή ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Ζω Καλά», με θέμα την εμμηνόπαυση η οποία θα προβληθεί ολοκληρωμένη το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου. Παρ’ όλα αυτά μέσα από ένα σύντομο απόσπασμα η ηθοποιός φαίνεται πως περιέγραψε επτά δύσκολα έτη στη ζωή της.

Στο απόσπασμα που ήρθε στη δημοσιότητα σήμερα Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, η Βάνα Μπάρμπα δήλωσε χαρακτηριστικά: «Διήρκησε επτά χρόνια. Μετά είχα την τύχη να γνωρίσω έναν εξαιρετικό ενδοκρινολόγο, που με πήρε από το χέρι και μου είπε «μη φοβάσαι». Πήγα και του είπα «θα πάθω καρκίνο;». Είμαι σε μία ηλικία, έχω φοβίες, είναι χιλιάδες. Με καθοδήγησε, με βοήθησε και θα ήθελα να πω σε όλες τις γυναίκες ότι άλλαξε η ζωή μου, άλλαξε η ποιότητα της ζωής μου. Αλήθεια νιώθω καλά».

Και πρόσθεσε: «Υπήρξαν πολύ δύσκολες και σκοτεινές περίοδοι μέσα σε αυτή την επταετία. Έβλεπα τον εαυτό μου και έσβηνα τα φώτα. Δεν ήθελα να δω το πρόσωπο μου. Πήγαινα σε μία συνέντευξη και τους έλεγα ότι θα βγω με τις σαγιονάρες. Δεν ήθελα να φτιαχτώ. Ήταν η πλήρης εγκατάλειψη. Κι αυτό ήταν πάρα πολύ άσχημο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgpsgj5swvy9?integrationId=40599y14juihe6ly}