Την ανάγκη για τη σύμπραξη των προοδευτικών δυνάμεων της αντιπολίτευσης τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Blue Sky, δήλωσε ότι οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται για τις παλιές διαφορές που χώρισαν τα προοδευτικά κόμματα, αλλά αυτό που ζητούν σήμερα είναι ξεκάθαρες λύσεις και ουσιαστικές παρεμβάσεις για τα καθημερινά τους προβλήματα.

Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια επικίνδυνη και βαθιά διεφθαρμένη κυβέρνηση, η οποία πρέπει να αποτελέσει παρελθόν το ταχύτερο δυνατό. Περισσότερα από έξι στα δέκα νοικοκυριά αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες μέχρι το τέλος του μήνα – μια κοινωνική πίεση που δεν μπορεί να παρατείνεται.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε ότι χρειάζεται υπέρβαση με τόλμη όλων όσοι αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικές δυνάμεις, κρίνοντας αναγκαίες τις συγκλίσεις που προϋποθέτουν πολιτικό θάρρος και αποτελούν δείγμα αξιοπιστίας απέναντι στην κοινωνία.

Παράλληλα, απηύθυνε σαφές κάλεσμα για άμεση και καθαρή τοποθέτηση από όλες τις προοδευτικές παρατάξεις, με στόχο τη διαμόρφωση κοινού μετώπου. Η πρόταση είναι συγκεκριμένη: διάλογος σε κοινό τραπέζι, με ρητή δέσμευση για τη συγκρότηση ενιαίου προοδευτικού ψηφοδελτίου στις επόμενες εκλογές.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του Σωκράτης Φάμελλου

