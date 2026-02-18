«Η Δημοκρατία δεν λειτουργεί με υπουργικά ξεσπάσματα ούτε με κυβερνητικές επιπλήξεις προς τον Τύπο και όποιος ενοχλείται από τις ερωτήσεις, ακόμη και στην υπό το Μαξίμου ΕΡΤ, αποδεικνύει ότι δεν αντέχει τον στοιχειώδη έλεγχο», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Η νέα επίθεση κυβερνητικού στελέχους σε δημοσιογράφο, αυτή τη φορά του υπουργού κ. Γεωργιάδη στον Κώστα Παπαχλιμίντζο, αποτελεί ακόμη ένα δείγμα συστηματικού εκφοβισμού της δημοσιογραφίας», υπογραμμίζει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Όταν ένας υπουργός βαφτίζει "ισαποστακισμό" μια απλή ερώτηση και εγκαλεί δημοσιογράφους επειδή "φοβούνται" πολιτικούς αντιπάλους, δεν απαντά - επιτίθεται. Δεν επιχειρηματολογεί - απειλεί», σημειώνει, επισημαίνοντας πως «το ίδιο μοτίβο είδαμε πρόσφατα και στη συμπεριφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη απέναντι στον δημοσιογράφο Χρήστο Αβραμίδη».

«Κοινός παρονομαστής; Η απαξίωση, η στοχοποίηση και η προσπάθεια πειθάρχησης όσων τολμούν να θέτουν ερωτήματα. Η Δημοκρατία δεν λειτουργεί με υπουργικά ξεσπάσματα ούτε με κυβερνητικές επιπλήξεις προς τον Τύπο και όποιος ενοχλείται από τις ερωτήσεις, ακόμη και στην υπό το Μαξίμου ΕΡΤ, αποδεικνύει ότι δεν αντέχει τον στοιχειώδη έλεγχο», συνεχίζει η ανακοίνωση και καταλήγει: «Θα συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία να καλλιεργεί κλίμα φόβου και φίμωσης; Είναι ενδημική της επιλογή πια; Δε μπορεί να αντέξει ούτε μια κανονική ερώτηση σε ένα ασφυκτικά ελεγχόμενο τοπίο στα ΜΜΕ;».