Ο λόγος που ανακλήθηκε η πρόσληψη της αναπληρώτριας, τι αναφέρει το σκεπτικό της απόφασης.

Στην ανάκληση πρόσληψης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού για το διδακτικό έτος 2025-2026 προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας, λόγω υπέρβασης του ανώτατου ορίου ηλικίας που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19374/Ε1/17-2-2026 απόφαση του ΥΠΑΙΘΑ, ανακλήθηκε η απόφαση πρόσληψης (107493/Ε1/5-9-2025), η οποία αφορούσε την τοποθέτηση 2.512 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών/τριών για το σχολικό έτος 2025-2026. Η ανάκληση αφορά συγκεκριμένη αναπληρώτρια εκπαιδευτικό, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούσε την προβλεπόμενη προϋπόθεση διορισμού ως προς το ανώτατο ηλικιακό όριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3528/2007, την Προκήρυξη 2ΓΕ/2023 του ΑΣΕΠ και τη σχετική υπουργική απόφαση 104627/ΓΔ5/7-8-2020.

Όπως σημειώνεται το ανώτατο όριο ηλικίας για διορισμό ορίζεται στο 67ο έτος. Για τη συμπλήρωση του ορίου αυτού, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης, όπως ρητά προβλέπεται στη νομοθεσία. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών και σχετικής ενημέρωσης της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης προς το Υπουργείο, στο πλαίσιο της τήρησης της νομιμότητας και της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων.

Η απόφαση ανάκλησης

Ανακαλείται η υπό στοιχεία 107493/Ε1/5-9-2025 (ΑΔΑ:9Τ7Μ46ΝΚΠΔ-ΣΤΠ) Απόφαση «Πρόσληψη 2.512 εκπαιδευτικών, κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη Γενική Εκπαίδευση, για την κάλυψη των αναγκών των Δημοτικών Σχολείων, ως προσωρινών αναπληρωτών/τριών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το σχολικό έτος 2025-2026» ως προς την πρόσληψη της κ. Π.-Κ. Α. του Γ., αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου […], δεδομένου ότι δεν συντρέχει στην περίπτωσή της αναπληρώτριας εκπαιδευτικού η προϋπόθεση διορισμού, όπως ορίζεται στις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 6 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26)*, σε συνδυασμό με τo Παράρτημα Α΄ «ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ» της αριθμ. 2ΓΕ/2023 (τ. ΑΣΕΠ 4) Προκήρυξης ΑΣΕΠ**, και στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344)*** Υπουργικής Απόφασης.

Για την Απόφαση ελήφθη υπόψη μεταξύ άλλων και το από 13-2-2026 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπ/σης […], με το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία του ΥΠΑΙΘΑ το Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας της εν λόγω εκπαιδευτικού.

*Παρ. 2 και 4 του άρθρου 6 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) Άρθρο 6 – Ηλικία διορισμού 2. Ανώτατα όρια ηλικίας διορισμού μπορεί να καθορίζονται με την οικεία προκήρυξη μετά από γνώμη του οικείου φορέα και απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εφόσον απαιτούνται από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των καθηκόντων των προς πλήρωση θέσεων. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται στους μετακλητούς και επί θητεία υπαλλήλους του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

4. Για τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων από τις παραγράφους 1 και 2 κατώτατων και ανώτατων ορίων ηλικίας για διορισμό, ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης για το κατώτατο όριο και η 31η Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους για το ανώτατο. **2ΓΕ/2023 (τ. ΑΣΕΠ 4) Προκήρυξη ΑΣΕΠ Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων ορίζεται το εξηκοστό έβδομο έτος (67ο) (αριθμ. 1959/2017 απόφαση ΣτΕ). Κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο) έτος. Για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ηλικίας ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης, ενώ για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης (άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 3528/2007).

***Παρ. 3, άρθρο 1, 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) Υ.Α. 3. Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων ορίζεται το εξηκοστό έβδομο έτος (67ο). Για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ηλικίας ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης [παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3528/2007 (Α’ 26)].

