Οι καθηγητές πιέζουν για άμεση κάλυψη όλων των κενών με αναπληρωτές για να μην υπάρχουν σχολεία και μαθητές δύο ταχυτήτων.

Σοβαρά προβλήματα στα σχολεία των Ιωαννίνων καταγράφει η τοπική ΕΛΜΕ, αναδεικνύοντας ότι τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό επιχειρούνται να καλυφθούν μέσω υπερωριών που επιβάλλει το Υπουργείο Παιδείας. Η ομοσπονδία σύμφωνα με το epiruspost.gr εκφράζει έντονη διαφωνία, τονίζοντας ότι η πρακτική αυτή πλήττει την αξιοπρέπεια και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και υποβαθμίζει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Όπως σημειώνουν σε ανακοίνωσή τους «ιδιαίτερα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, οι μαθητές βρίσκονται στο τέλος του πρώτου τετραμήνου χωρίς να έχουν διδαχθεί ούτε μία ώρα βασικών μαθημάτων ειδικότητας. Το γεγονός αυτό θέτει σε άμεσο κίνδυνο την προαγωγή τους, καθώς και την απόκτηση πτυχίου ή απολυτηρίου.»

Η ΕΛΜΕ Ιωαννίνων ζητά άμεση κάλυψη όλων των κενών με αναπληρωτές και διορισμούς σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων να μην δέχονται την ανάθεση υπερωριών, απαιτώντας από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας και το ΠΥΣΔΕ την πρόσληψη αναπληρωτών.