Δεν έλυσαν το πρόβλημα οι προσλήψεις της Δ’ φάσης με το Υπουργείο να καλείται το γρίφο της υποστελέχωσης πριν χαθεί άλλος χρόνος.

Το πρώτο κουδούνι για το 2026 χτύπησε στα σχολεία την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου όμως η πολυπόθητη κάλυψη της υποστελέχωσης δεν ήρθε καθώς η Δ’ φάση πρόσληψης αναπληρωτών ολοκληρώθηκε χωρίς να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα των σχολείων. Το Α’ τετράμηνο φτάνει στο τέλος του με χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες, ειδικότητες να παραμένουν αόρατες για το Υπουργείο Παιδείας και το υπάρχον προσωπικό να καλείται να καλύψει τα κενά με υπερωρίες, μετακινήσεις και συγχωνεύσεις τμημάτων.

Συνολικά, 658 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προσελήφθησαν στη Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινοί αναπληρωτές στην τελευταία φάση, εκ των οποίων οι 271 στη Δευτεροβάθμια. Ωστόσο, οι αριθμοί αυτοί απέχουν σημαντικά από τις πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι στη Δ’ φάση δεν πραγματοποιήθηκε καμία πρόσληψη αναπληρωτή στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, παρά τα διαρκή λειτουργικά κενά σε Τμήματα Ένταξης, ΣΜΕΑΕ, Παράλληλη Στήριξη, ΚΕΔΑΣΥ, ΕΝΕΕΓΥΛ και ΕΕΕΕΚ. Όπως επισημαίνει ο Σύλλογος Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικής Αγωγής (ΣΑΚΕΑ), η Ειδική Αγωγή καλείται να υποστηρίξει μαθητές με αυξημένες και πολυδιάστατες ανάγκες, χωρίς την απαραίτητη στελέχωση, θέτοντας σε δοκιμασία τόσο τους μαθητές όσο και τις οικογένειές τους.

Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας καταφεύγει εκ νέου στη λύση των λεγόμενων «τοπικών προσκλήσεων», με Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να εκδίδουν από τα τέλη Δεκεμβρίου έως τις αρχές Ιανουαρίου προσκλήσεις για την κάλυψη κενών με εκπαιδευτικούς εκτός πινάκων ΑΣΕΠ. Πρόκειται για προσωρινά «μπαλώματα» εν μέσω σχολικής χρονιάς, τα οποία δεν μπορούν να υποκαταστήσουν έναν ουσιαστικό και έγκαιρο σχεδιασμό στελέχωσης.

Η κατάσταση στα σχολεία χαρακτηρίζεται πλέον οριακή. Χιλιάδες διδακτικές ώρες έχουν χαθεί, το υπάρχον προσωπικό εργάζεται σε συνθήκες σωματικής και ψυχικής εξουθένωσης, ενώ συγχωνεύσεις τμημάτων πραγματοποιούνται ακόμη και στο μέσο της σχολικής χρονιάς. Ακόμη και αν καλυφθούν ορισμένα κενά σε επόμενες φάσεις, η εκπαιδευτική ζημιά έχει ήδη συντελεστεί, καθώς η σχολική χρονιά δεν μπορεί να διορθωθεί αναδρομικά.

Εκπαιδευτικοί και συλλογικοί φορείς τονίζουν ότι η επίμονη εφαρμογή πολιτικών «εξορθολογισμού» των αναγκών, χωρίς την εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων, αντιμετωπίζει τη δημόσια εκπαίδευση με λογιστικούς όρους και όχι ως θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα. Το αίτημα προς το Υπουργείο Παιδείας είναι σαφές και επαναλαμβανόμενο. Άμεση εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων, πλήρης κάλυψη όλων των υφιστάμενων λειτουργικών κενών και ουσιαστική στήριξη των σχολείων, ώστε να διασφαλιστεί ένα σταθερό, ποιοτικό και συμπεριληπτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον για όλους τους μαθητές.

Κραυγή αγωνίας από το ΕΠΑΛ Καντάνου: Κενά σε ειδικότητες των Πανελληνίων 2026 - «Κάθε πέρσι και καλύτερα»

Το ΕΠΑΛ Καντάνου αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της πραγματικότητας που καλούνται να διαχειριστούν σχολεία τα οποία, ενώ υλοποιούν πανελλαδικές εξετάσεις και Τράπεζα Θεμάτων, δεν διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό τονίζει η Διευθύντρια Διαλεχτή Αλεξούδη, ΠΕ80 Οικονομίας στο zarpanews.gr.

Παρά τις συνεχείς προσπάθειες της διεύθυνσης και του συλλόγου διδασκόντων, το σχολείο εξακολουθεί να λειτουργεί με σοβαρά και παρατεταμένα κενά σε κρίσιμες ειδικότητες, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την αξιολόγηση των μαθητών και τη δυνατότητά τους να συμμετέχουν ισότιμα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ειδικότερα, καταγράφονται, μεταξύ άλλων, τα εξής κενά:

ΠΕ87.04 (Ιατρικών Εργαστηρίων), ειδικότητα απολύτως απαραίτητη για μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά και μέσω Τράπεζας Θεμάτων.

ΠΕ06 (Αγγλικά), μάθημα με Τράπεζα Θεμάτων και πανελλαδική διάσταση, το οποίο είναι ταυτόχρονα κρίσιμο για τη συμμετοχή και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής).

ΠΕ03.50 (Μαθηματικός Ειδικής Αγωγής).

ΠΕ23 (Ψυχολόγος) και ΠΕ30 (Κοινωνικός Λειτουργός), ειδικότητες αναγκαίες για τη συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ).

Σύμφωνα με την κα Αλεξούδη «τα κενά αυτά δεν αποτελούν απλώς ένα οργανωτικό ή διοικητικό πρόβλημα. Έχουν άμεσες και ουσιαστικές συνέπειες στην ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης, στη δυνατότητα έγκαιρης και έγκυρης βαθμολόγησης, στην προετοιμασία των μαθητών για τις εξετάσεις και στην παροχή ψυχοκοινωνικής και μαθησιακής υποστήριξης σε όσους τη χρειάζονται. Το ζητούμενο δεν είναι η προνομιακή μεταχείριση αλλά η εκπαιδευτική ισονομία.»