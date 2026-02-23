Η ευθύνη για τα αιτήματα επικαιροποίησης στοιχείων βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο τον υποψήφιο, βήμα βήμα η διαδικασία.

Σημαντικές αλλαγές στην διαδικασία υποβολής και καταχώρισης των δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ που απαιτούνται να καταθέσουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευση προκειμένου να υπαχθούν στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, κατόπιν σχετικής προκήρυξης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) προβλέπει σχετικό ΦΕΚ του Υπουργείου.

ΟΠΣΥΔ: Πώς θα γίνεται εφεξής η υποβολή δικαιολογητικών

Η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών των υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα διορισμού, καθώς και τα κριτήρια κατάταξης στους κατά περίπτωση αξιολογικούς πίνακες, σύμφωνα με την προκήρυξη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), διενεργείται εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.), https://opsyd.sch.gr/. Για τοv σκοπό αυτό, οι υποψήφιοι/ες ανατρέχουν στο «Εγχειρίδιο υποβολής δικαιολογητικών για ενημέρωση φακέλου» που βρίσκεται αναρτημένο στην ανωτέρω ιστοσελίδα.

2. Δυνατότητα υποβολής αιτήματος επικαιροποίησης στοιχείων στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες/στριες. Οι υποψήφιοι/ες του προηγούμενου εδαφίου επιλέγουν το κατάλληλο αίτημα επικαιροποίησης στοιχείων φακέλου από την ειδικά διαμορφωμένη αναπτυσσόμενη λίστα, που είναι διαθέσιμη στην καρτέλα «Επικαιροποίηση φακέλου» και μεταφορτώνουν, εντός αυτού, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. Πίνακας με τις διαθέσιμες επιλογές για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος επικαιροποίησης στοιχείων επισυνάπτεται ως Παράρτημα στην παρούσα, καθιστάμενο αναπόσπαστο μέρος αυτής. Για την ενεργοποίηση των παρεχόμενων δυνατοτήτων υποβολής αιτημάτων επικαιροποίησης στοιχείων φακέλου, απαιτείται οι υποψήφιοι/ες να έχουν προηγουμένως προβεί, μέσω του δικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π., σε οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής τους στις κατά περίπτωση Προκηρύξεις της Ανεξάρτητης Αρχής για τη Γενική Εκπαίδευση. Προς επιβεβαίωση, καθίσταται υποχρεωτική από πλευράς υποψηφίων η καταχώριση, στην καρτέλα του Ο.Π.ΣΥ.Δ., των στοιχείων των αιτήσεων συμμετοχής και συγκεκριμένα του Αριθμού Προκήρυξης,

του Αριθμού Πρωτοκόλλου καθώς και του Κλάδου Υποψηφιότητας.

3. α. Αίτημα επικαιροποίησης στοιχείων στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο για στοιχεία/πεδία του ηλεκτρονικού φακέλου του/της υποψηφίου/ας, τα οποία, κατά την εναρκτήρια προθεσμία υποβολής αιτήσεων του παρόντος, δεν είναι καταχωρισμένα ή είναι καταχωρισμένα αλλά είτε δεν φέρουν την απαραίτητη σήμανση επικύρωσής τους είτε χρήζουν διόρθωσης.

β. Δυνατότητα υποβολής αιτήματος επικαιροποίησης στοιχείων παρέχεται μόνο υπό τις συγκεκριμένες διαθέσιμες επιλογές που αναφέρονται στο Παράρτημα. Εκάστη περίπτωση της αναπτυσσόμενης λίστας της παρ. 2 μπορεί να επιλεγεί μόνο μία φορά. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να μεταφορτώσει δικαιολογητικά για περισσότερα του ενός μοριοδοτούμενα προσόντα/κριτήρια της ίδιας επιλογής αιτήματος επικαιροποίησης στοιχείων ή περισσότερα του ενός δικαιολογητικά για το ίδιο μοριοδοτούμενο προσόν/ κριτήριο, οφείλει να το κάνει σε ένα αίτημα, συγχωνεύοντας και μεταφορτώνοντας σε ένα αρχείο υπό μορφή pdf τα σχετικά δικαιολογητικά.

γ. Δεν απαιτείται η υποβολή αιτήματος επικαιροποίησης στοιχείων για πεδία, τα οποία, κατά την εναρκτήρια προθεσμία υποβολής αιτήσεων σύμφωνα με την παρούσα, εμφανίζονται ορθώς καταχωρισμένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. Στην περίπτωση, δε, μη υποβολής αιτημάτων επικαιροποίησης στοιχείων του φακέλου του/της υποψηφίου/ας, δεν απαιτείται και η καταχώριση στη σχετική καρτέλα του Ο.Π.ΣΥ.Δ. των στοιχείων των αιτήσεων συμμετοχής που υπέβαλε ο/η υποψήφιος/α στην πλατφόρμα του Α.Σ.Ε.Π.

4. Προς πιστοποίηση των κατά περίπτωση επικαλούμενων προσόντων και κριτηρίων, υφίσταται δυνατότη τα μεταφόρτωσης, ανά αίτημα επικαιροποίησης στοιχείων, των απαιτούμενων, σύμφωνα με την προκήρυξη, δικαιολογητικών. Η ανωτέρω ηλεκτρονική δυνατότητα παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για μεταφόρτωση αρχείων μορφής φορητού εγγράφου (Portable Document Format/pdf) και ειδικότερα ενός μόνο αρχείου υπό τη μορφή pdf, μέγιστης χωρητικότητας 4 megabytes (ΜΒ) ανά αίτημα επικαιροποίησης στοιχείων, και συνολικής χωρητικότητας 15ΜΒ για το σύνολο των υποβληθέντων αιτημάτων επικαιροποίησης στοιχείων. Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη για μεταφόρτωση περισσότερων του ενός δικαιολογητικών ανά αίτημα, ο/η υποψήφιος/α οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συγχώνευσης και μεταφόρτωσης του συνόλου των εν λόγω δικαιολογητικών σε ένα αρχείο υπό μορφή pdf.

5. Καθ’ όλη τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής αιτημάτων επικαιροποίησης στοιχείων, οι υποψήφιοι/ες έχουν τη δυνατότητα αφενός επισκόπησης, επεξεργασίας ή διαγραφής ήδη υποβληθέντων αιτημάτων επικαιροποίησης στοιχείων και δικαιολογητικών αφετέρου μεταφόρτωσης νέων δικαιολογητικών. Στην περίπτωση μεταφόρτωσης νέων ή πρόσθετων δικαιολογητικών, σε ήδη καταχωρισμένο αίτημα επικαιροποίησης στοιχείου φακέλου, οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να μεταφορτώσουν το σύνολο των δικαιολογητικών σε νέο αρχείο pdf καθώς το προηγούμενο αρχείο αυτομάτως διαγράφεται. Η ευθύνη για τα αιτήματα επικαιροποίησης στοιχείων, καθώς και για την ορθότητα, την πληρότητα και τη μεταφόρτωση σε ευανάγνωστη μορφή των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών, τα οποία εμφανίζονται στον φάκελο του/της υποψηφίου/ας, με το πέρας της σχετικής προθεσμίας υποβολής τους, βαρύνει αποκλειστικά τον/την ίδιο/α. Για οποιαδήποτε τυχόν δυσλειτουργία μηχανογραφικής φύσεως, η οποία ανακύπτει κατά τη διάρκεια υποβολής των αιτημάτων και μεταφόρτωσης των δικαιολογητικών, ο/η υποψήφιος/α καλείται να επικοινωνεί άμεσα με την τεχνική υποστήριξη του Ο.Π.ΣΥ.Δ., μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

6. Αιτήματα επικαιροποίησης στοιχείων και δικαιολογητικά τα οποία δεν υποβάλλονται με τη διαδικασία που ορίζεται στο παρόν, δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν αξιολογούνται.

7. Η συμμετοχή στη διαδικασία υποβολής αιτημάτων επικαιροποίησης στοιχείων και μεταφόρτωσης δικαιολογητικών συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του/της υποψηφίου/ας των όρων της οικείας προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. και της παρούσας.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ με όλη την διαδικασία εδώ