Οι εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν σκόπιμη άρνηση του Υπουργείου να καλύψει τα κενά, αδιαφορώντας για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών ακόμα και σε επίπεδο προετοιμασίας για Πανελλήνιες 2026.

Την περασμένη εβδομάδα το Υπουργείο Παιδεία ανακοίνωσε την πέμπτη φάση προσλήψεων 304 αναπληρωτών με τα κενά στα σχολεία να παραμένουν εκατοντάδες και οι μαθητές να «βουλιάζουν» στις χαμένες ώρες. Όπως καταγγέλλει η εκπαιδευτική κοινότητα οι νέες προσλήψεις καλύπτουν μόλις το 10–15% των πραγματικών αναγκών, ενώ αρκετά τμήματα παραμένουν χωρίς εκπαιδευτικούς ακόμα και σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προσλήφθηκαν συνολικά 223 αναπληρωτές, ενώ στη Σιβιτανίδειο προσλήφθηκαν μόλις 3 εκπαιδευτικοί. Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, για παράδειγμα, από τα 36 δηλωμένα κενά καλύφθηκαν μόνο 4, δηλαδή λιγότερο από το 12% των αναγκών καταγγέλλει ο Θοδωρής Κατσωνόπουλος Αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΕ με τις Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις.

Οι εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν ότι οι προσλήψεις πραγματοποιούνται με καθυστέρηση, καθώς οι νέοι αναπληρωτές καλούνται να παρουσιαστούν στα σχολεία στα μέσα Φεβρουαρίου, ενώ τα κενά υπάρχουν από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Ταυτόχρονα, οι ώρες διδασκαλίας χάνoνται, τμήματα συγχωνεύονται, μαθητές στοιβάζονται σε ακατάλληλες αίθουσες και τα προγράμματα σπουδών υποβαθμίζονται, ενώ οι εκπαιδευτικοί εργάζονται σε εξαντλητικές συνθήκες με υπερωρίες και μετακινήσεις.

Η κατάσταση στις τάξεις είναι έκρυθμη λόγω των τεράστιων κενών ενώ οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι η πολιτική του «εξορθολογισμού» των αναγκών και η κάλυψη κενών με υπερωρίες αποτελούν συνειδητή επιλογή υποχρηματοδότησης του δημόσιου σχολείου. Το αίτημα για άμεσες προσλήψεις για όλα τα κενά, μαζικούς μόνιμους διορισμούς και πλήρη κάλυψη των αναγκών στην Ειδική Αγωγή είναι πιο επιτακτικό από ποτέ σημειώνουν.

13.690 χαμένες διδακτικές ώρες στο 1ο τετράμηνο σε Γυμνάσια και Λύκεια της Ζακύνθου

13.690 χαμένες διδακτικές ώρες στο 1ο τετράμηνο καταγράφονται στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Ζάκυνθο, λόγω του πλήθους ελλείψεων εκπαιδευτικών. Οπως καταγγέλλει η ΕΛΜΕ του νησιού από τα γυμνάσια, λύκεια, ΕΠΑΛ και την Ειδική Αγωγή, απουσιάζουν λόγω μη διορισμού τους, καθηγητές Φυσικής, Αγγλικών, πολιτικών μηχανικών - αρχιτεκτόνων, ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, πληροφορικής, νοσηλευτικής, φιλόλογοι, μαθηματικοί, εργοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, γυμναστές κ.ά., με τις εβδομαδιαίες απώλειες μαθημάτων έως και τις 23 Ιανουαρίου, να ανέρχονται μόνο κατά το τελευταίο διάστημα σε 375!

Κάνοντας λόγο για απαράδεκτη κατάσταση ιδιαίτερα στην Τεχνική Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή, η Ενωση καυτηριάζει: «Με ευθύνη του ΥΠΑΙΘΑ που δεν προσλαμβάνει εκπαιδευτικούς και της ΔΔΕ Ζακύνθου, η οποία επιλέγει την τακτική της αφωνίας απέναντι στους μαθητές και τους γονείς τους, τακτική που ουσιαστικά εξυπηρετεί το υπουργείο, οι μαθητές που διεγνωσμένα χρήζουν παράλληλης στήριξης στερούνται τον αναγκαίο σε αυτούς εκπαιδευτικό και οι μαθητές των ΕΠΑΛ τις απαραίτητες τεχνικές ειδικότητες».

Και επισημαίνει ότι «από τα διαπιστωμένα από τον Αύγουστο 50.000 κενά σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια οι πιστώσεις επαρκούσαν μόλις 37.000. Συνεπώς η κατάσταση στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια ως προς τα κενά (και όχι μόνο) δεν οφείλεται σε άγνοια της πολιτικής ηγεσίας, σε "κακούς" ή "ανίδεους" συμβούλους, αλλά είναι ξεκάθαρη πολιτική επιλογή της κυβέρνησης».

100 παραμένουν τα κενά στα σχολεία της Λέσβου

Σε δηλώσεις του stonisi.gr ο Δημήτρης Χατζηγιαννάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου τόνισε ότι παραμένουν τα «100 τουλάχιστον κενά στο νησί.» κυρίως στην ειδική αγωγή, και αμφισβήτησε τη ρητορική ότι «όλα είναι εντάξει». Αναφέρθηκε επίσης στη δυσκολία στελέχωσης των νησιών με τους σημερινούς μισθούς, θέτοντας το ερώτημα «πώς θα έρθει ένας εκπαιδευτικός στο νησί μας με 776 ευρώ», αλλά και στο τι συμβαίνει με την εργασιακή αβεβαιότητα των αναπληρωτών, ιδίως σε σχέση με επιδόματα και το κόστος να μετακινηθούν «βάζοντας από την τσέπη τους».