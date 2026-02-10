«Η ευρωπαϊκή ευθύνη για την άμυνα απαιτεί ένα θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας», τόνισε ο Άντριους Κουμπίλιους.

Η Ευρώπη χρειάζεται μια Ευρωπαϊκή Ένωση Άμυνας για να αναλάβει την ευθύνη της δικής της άμυνας, δήλωσε την Τρίτη ο Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ, Άντριους Κουμπίλιους.

«Η ευρωπαϊκή ευθύνη για την άμυνα απαιτεί ένα θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση Άμυνας», είπε ο Κουμπίλιους σε ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πρόσθεσε ότι η αντικατάσταση των στρατηγικών δυνατοτήτων των ΗΠΑ, όπως τα διαστημικά δεδομένα και ο εναέριος ανεφοδιασμός, με ευρωπαϊκές δυνατότητες θα πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα για το μπλοκ.

Πηγή: Reuters