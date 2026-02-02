Η εξέλιξη αυτή αποτελεί καρπό μιας ισχυρής και μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ της Naval Group και της ελληνικής βιομηχανίας.

Η Metlen πέτυχε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στο πρόγραμμα των φρεγατών πρώτης γραμμής Frégates de Défense et d’Intervention (FDI), ενισχύοντας περαιτέρω τη γαλλοελληνική βιομηχανική συνεργασία στον τομέα της άμυνας.

Τον Δεκέμβριο του 2025, η Metlen παρέδωσε με επιτυχία και εντός του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος δύο σύνθετα συστήματα πλατφόρμας στο ναυπηγείο της Naval Group στο Λοριάν.

Τα συστήματα, τα οποία περιλαμβάνουν μηχανολογικό, υδραυλικό, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, βρίσκονται ήδη υπό εγκατάσταση στη δεύτερη φρεγάτα FDI που κατασκευάζεται για το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί καρπό μιας ισχυρής και μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ της Naval Group και της ελληνικής βιομηχανίας, επιβεβαιώνοντας την ικανότητα της Metlen να ανταποκρίνεται στα αυστηρά πρότυπα των γαλλικών ναυτικών προγραμμάτων και να λειτουργεί ως αξιόπιστος βιομηχανικός εταίρος στο αμυντικό οικοσύστημα της Γαλλίας.

Η παράδοση πραγματοποιήθηκε μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των Factory Acceptance Tests (FAT), που έλαβαν χώρα στις 14 Οκτωβρίου 2025 στις εγκαταστάσεις της Metlen στον Βόλο. Ανταποκρινόμενη σε αίτημα της Naval Group, η Metlen επέδειξε αυξημένη βιομηχανική ευελιξία, επιταχύνοντας τις διαδικασίες παράδοσης ώστε να καλυφθούν οι επιχειρησιακές ανάγκες του ναυπηγείου.

Από το 2023, η Metlen συγκαταλέγεται στους βασικούς ελληνικούς βιομηχανικούς εταίρους της Naval Group στο πλαίσιο του προγράμματος ελληνικής βιομηχανικής συνεργασίας (HIP), το οποίο στηρίζει τη μακροπρόθεσμη βιομηχανική στρατηγική της γαλλικής εταιρείας τόσο για τα εθνικά της προγράμματα όσο και για το πρόγραμμα FDI του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

Από το 2022, περισσότερες από 70 ελληνικές εταιρείες έχουν συμμετάσχει στο HIP, συμβάλλοντας στη δημιουργία βιομηχανικής δραστηριότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας στην Ελλάδα, ενώ με την τέταρτη φρεγάτα FDI HN4 η Naval Group έχει δεσμευθεί να διευρύνει περαιτέρω την ενσωμάτωση ελληνικών επιχειρήσεων στη διεθνή της βιομηχανική στρατηγική.

Οι φρεγάτες FDI αποτελούν πλοία πρώτης γραμμής με αποδεδειγμένες δυνατότητες σε όλο το φάσμα των ναυτικών επιχειρήσεων, από την αντιαεροπορική και ανθυποβρυχιακή άμυνα έως τις αντιπλοϊκές αποστολές και την αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών.

Χάρη στην κλιμακούμενη και ευέλικτη σχεδίασή τους, μπορούν να επιχειρούν είτε αυτόνομα είτε ως μέρος ναυτικών σχηματισμών, ανταποκρινόμενες αποτελεσματικά σε σύγχρονες και αναδυόμενες απειλές, όπως τα προηγμένα υποβρύχια, οι υπερηχητικοί πύραυλοι, οι κυβερνοεπιθέσεις και οι πολυδιάστατες ασύμμετρες προκλήσεις. Η συμπαγής διαμόρφωση και η καινοτόμος σχεδίασή τους τις καθιστούν κατάλληλες για επιχειρήσεις σε διαφορετικά περιβάλλοντα και απαιτητικές θαλάσσιες συνθήκες παγκοσμίως.

Σε δήλωσή του, ο Benoît Chapalain, CEO της Naval Group Hellas, τόνισε ότι μετά την παράδοση του πρώτου shipset, το οποίο έχει ήδη εγκατασταθεί στη φρεγάτα FDI HN Formion, και με το δεύτερο shipset να έχει φτάσει στο Λοριάν, η Metlen M Technologies απέδειξε έμπρακτα ότι αποτελεί έναν απολύτως αξιόπιστο εταίρο στην αλυσίδα εφοδιασμού της Naval Group. Όπως σημείωσε, η πλήρης αφοσίωση της ομάδας της Metlen εκτιμήθηκε ιδιαίτερα, γεγονός που οδηγεί πλέον τη Naval Group να διερευνά ενεργά νέους τομείς συνεργασίας, τόσο για το πρόγραμμα FDI όσο και για άλλα διεθνή προγράμματά της.

Από την πλευρά του, ο Βασίλης Τσιάμης, Chief Executive Director της M Technologies της Metlen, δήλωσε ότι με τη συγκεκριμένη παράδοση η εταιρεία συνεχίζει με υπερηφάνεια τη γόνιμη συνεργασία της με τη Naval Group, ενώ ήδη προετοιμάζει τη συναρμολόγηση του τρίτου shipset.

Υπογράμμισε ότι η συνεργασία που ξεκίνησε το 2023 συμβάλλει ουσιαστικά στην επιτυχία των γαλλικών ναυτικών προγραμμάτων και θέτει τις βάσεις για μια μακροπρόθεσμη βιομηχανική σχέση Ελλάδας–Γαλλίας, βασισμένη στην απόδοση, την εμπιστοσύνη και τη κοινή τεχνολογική φιλοδοξία.