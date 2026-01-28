Το έργο αναμένεται να συμβάλει στον μεσοπρόθεσμο στόχο της κυβέρνησης της Ουαλίας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά 70% από ΑΠΕ έως το 2030.

Την περαιτέρω ενίσχυση του διεθνούς της αποτυπώματος στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αποθήκευσης ενέργειας επιβεβαιώνει η Metlen, μέσω νέων αναθέσεων έργων και στρατηγικών συνεργασιών σε κομβικές ευρωπαϊκές αγορές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η εταιρεία εξασφάλισε νέα σύμβαση EPC στην αγορά των ΑΠΕ, σε συνεργασία με την Elgin, για την κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου Maesmawr ισχύος 24,5 MW στο Rhondda Cynon Taff της Ουαλίας.

Το έργο αναμένεται να συμβάλει στον μεσοπρόθεσμο στόχο της κυβέρνησης της Ουαλίας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά 70% από ΑΠΕ έως το 2030, παρέχοντας καθαρή ενέργεια σε περίπου 7.000 νοικοκυριά και μειώνοντας τις εκπομπές κατά περίπου 3.600 τόνους CO₂ ετησίως.

Παράλληλα, στην Ιρλανδία, η Metlen επεκτείνει περαιτέρω την παρουσία της μέσω νέου συμβολαίου EPC για φωτοβολταϊκό έργο στην κομητεία Louth, το οποίο εντάσσεται στο ευρύτερο χαρτοφυλάκιο του «Project Monvallet». Το συνολικό έργο περιλαμβάνει ένα πολυφασικό φωτοβολταϊκό πάρκο σε συνδυασμό με Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας με Μπαταρίες (BESS), με συνολική προγραμματισμένη ισχύ που υπερβαίνει τα 200 MW. Το Project Monvallet ανήκει στη L&G NTR Clean Power (Europe) III SCSp RAIF, κοινή επενδυτική πλατφόρμα της NTR και του τομέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της Legal & General, ενός από τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές στην Ευρώπη. Η συμφωνία για τη Metlen αφορά την κατασκευή των δύο πρώτων φάσεων του φωτοβολταϊκού πάρκου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 65 MW, με το έργο να έχει ήδη εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες και συνδέσεις στο δίκτυο, επιτρέποντας την απρόσκοπτη υλοποίησή του.

Την ίδια στιγμή, η Metlen ενισχύει τη θέση της και στην Ιταλία, όπου υπέγραψε πρόσφατα επταετή φυσική Συμφωνία Tolling με την Dolomiti Energia Group για Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας με Μπαταρίες (BESS) ισχύος 25 MW. Το έργο αναπτύσσεται και υλοποιείται εξ ολοκλήρου από την ομάδα της Renewables & Energy Transition Platform της Metlen, έχει ήδη εξασφαλίσει κατακύρωση στον Capacity Market και βρίσκεται σε φάση κατασκευής, με την έναρξη λειτουργίας να τοποθετείται εντός του 2026.