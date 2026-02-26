Στις ΗΠΑ έχει τεθεί στο τραπέζι η δημιουργία αποθέματος μετάλλων αξίας 12 δισ. δολαρίων.

Σε μια περίοδο που ο «εθνικισμός των πρώτων υλών» κερδίζει έδαφος διεθνώς, με κυβερνήσεις σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη να δημιουργούν στρατηγικά αποθέματα κρίσιμων μετάλλων, το γάλλιο αναδεικνύεται σε ένα από τα πλέον περιζήτητα υλικά. Η στροφή αυτή υπαγορεύεται από την ανάγκη θωράκισης των οικονομιών απέναντι σε γεωπολιτικούς κινδύνους, καθώς μέταλλα όπως οι σπάνιες γαίες, το λίθιο και το γάλλιο έχουν επανειλημμένα βρεθεί στο επίκεντρο διεθνών εντάσεων και περιορισμών στην προσφορά.

Στις ΗΠΑ έχει τεθεί στο τραπέζι η δημιουργία αποθέματος μετάλλων αξίας 12 δισ. δολαρίων, με στόχο την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας για τις βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας, την ηλεκτροκίνηση, την άμυνα και την τεχνητή νοημοσύνη, στο πλαίσιο του λεγόμενου «σχεδίου θησαυροφυλάκιο».

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί το σχέδιο ResourceEU για τη συγκρότηση κοινού αποθέματος κρίσιμων πρώτων υλών, με τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Γαλλία να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες αναπτύσσονται και εκτός Δύσης, με την Ινδία και τη Βραζιλία να συμφωνούν πρόσφατα σε συνεργασία για τη συγκέντρωση σπάνιων γαιών και μετάλλων, την Αυστραλία να ανακοινώνει στρατηγικό απόθεμα 800 εκατ. δολαρίων με προτεραιότητα στο αντιμόνιο, το γάλλιο και τις σπάνιες γαίες, και τη Νότια Κορέα να προχωρά στη δημιουργία αποθέματος κρίσιμων μετάλλων με κρατική χρηματοδότηση 172 εκατ. δολαρίων.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια διαρθρωτική στροφή στην παγκόσμια πολιτική πρώτων υλών.

Μέσα σε αυτό το διεθνές σκηνικό εντάσσεται και η πρόσφατη εξέλιξη στη Metlen, η οποία παρήγαγε τα πρώτα 5 κιλά γαλλίου στις εγκαταστάσεις της. Παρότι η ποσότητα είναι περιορισμένη, η αξία της δεν είναι αμελητέα, καθώς το γάλλιο αποτιμάται σήμερα περίπου στα 1.750 δολάρια ανά κιλό. Σημαντικότερο, ωστόσο, θεωρείται το γεγονός ότι η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία της δοκιμάστηκε με επιτυχία όχι σε εργαστηριακό περιβάλλον, αλλά σε συνθήκες πραγματικής βιομηχανικής παραγωγής.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας, το εργοστάσιο αναμένεται να εντείνει περαιτέρω τις λειτουργίες του το 2026, ενώ οι πρώτοι 5 έως 10 μετρικοί τόνοι γαλλίου εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμοι το 2027. Η πλήρης ανάπτυξη της παραγωγής, που θα μπορεί να καλύπτει σχεδόν το σύνολο των ευρωπαϊκών αναγκών, δηλαδή περίπου 50 μετρικούς τόνους ετησίως, τοποθετείται χρονικά στο 2028, αναδεικνύοντας τη Metlen σε δυνητικό κομβικό παίκτη της ευρωπαϊκής αλυσίδας εφοδιασμού σε ένα μέταλλο στρατηγικής σημασίας.