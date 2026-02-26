Οι πλημμύρες έχουν θέση τον Έβρο σε «κόκκινο» συναγερμό.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται ο Έβρος εξαιτίας των εκτεταμένων πλημμυρών, με κατοίκους και Αρχές να δίνουν αδιάκοπη μάχη για την αποστράγγιση των υδάτων και τη θωράκιση των οικισμών.

Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκονται οι κάτοικοι του Έβρου, καθώς περισσότερα από 150.000 στρέμματα χωραφιών έχουν καλυφθεί από νερό, έπειτα από συνεχείς ροές υδάτων από τη Βουλγαρία και την Τουρκία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας της 25ης Φεβρουαρίου, οι κάτοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με ασταμάτητες ροές νερού που έχουν θέσει σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού την ευρύτερη περιοχή. Η Περιφερειακή Ενότητα παραμένει σε «κόκκινο συναγερμό» έως την Παρασκευή, με τα σοβαρότερα προβλήματα να εντοπίζονται σε Δαδιά, Τυχερό, Σουφλί και Διδυμότειχο.

Οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε αναχώματα, ενώ μεγάλες εκτάσεις εκατέρωθεν των συνόρων έχουν καλυφθεί από νερό, γεγονός που συμβάλλει μεν στη μερική εκτόνωση της ροής, αλλά επιτείνει την καταστροφή. Η αποστράγγιση των πληγεισών περιοχών κρίνεται επείγουσα και, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο μήνες για την αποκατάσταση της κανονικότητας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgoc1sms20y1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, οι προσπάθειες συνεχίζονται αδιάκοπα, με στόχο να αποτραπεί η περαιτέρω επέκταση των πλημμυρικών φαινομένων και να περιοριστούν οι ζημιές σε χωριά και καλλιέργειες. Οι εικόνες από την περιοχή αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Η στάθμη του ποταμού ξεπέρασε το όριο συναγερμού των 6,40 μέτρων, αγγίζοντας ακόμη και τα 7 μέτρα στα Λάβαρα, ενώ περισσότερα από 150.000 στρέμματα έχουν καλυφθεί από νερό. Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η θραύση αναχώματος στο Αμόριο, περίπου έξι χιλιόμετρα από τα Λάβαρα, καθώς τεράστιοι όγκοι νερού από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα ασκούν έντονες πιέσεις στα αναχώματα και τις παραποτάμιες ζώνες. Οι κάτοικοι παραμένουν σε διαρκή ετοιμότητα, ακόμη και για πιθανή εκκένωση.

Στον μετρητικό σταθμό του Πύθιο καταγράφηκε μικρή αποκλιμάκωση, με τη στάθμη να υποχωρεί στα 6,50 μέτρα από 6,82, εξέλιξη που αποδίδεται και σε θραύσεις αναχωμάτων σε Βουλγαρία και Τουρκία, όπου διοχετεύονται μεγάλες ποσότητες νερού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgo9wq3o44gp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Υπενθυμίζεται ότι στις 23 Φεβρουαρίου το υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας ενημέρωσε την ελληνική πρεσβεία στη Σόφια πως οι παροχές στις λεκάνες απορροής των ποταμών Άρδα, Έβρου και Τούντζα ανέρχονταν σε 1.600 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο.

Η κατάσταση θεωρείται η πιο δύσκολη που έχει αντιμετωπίσει η περιοχή από το 2015, με τεράστιες υδάτινες μάζες να κινούνται κατά μήκος του ποταμού, απειλώντας πεδιάδες, καλλιέργειες και οικισμούς, ενώ οι Αρχές παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή για ενδεχόμενη νέα επιδείνωση.

{https://www.youtube.com/watch/oooWoAQMYyk}

Το θετικό

Το θετικό στοιχείο είναι ότι έχουν σπάσει αναχώματα τόσο στη Βουλγαρία όσο και στην Αδριανούπολη της Τουρκίας, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν μεγάλες περιοχές στις δύο χώρες. Αυτό οδήγησε σε μείωση των ροών προς τον ποταμό Άρδα και σε εξισορρόπηση των υδάτων και στον Έβρο. Ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει μεγάλο, με συνεχείς προσπάθειες αποστράγγισης δρόμων κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να μην πλημμυρίσουν τα χωριά.