Περιοδεία στο νομό Έβρου πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Την καλύβα της Αρτέμιδος Παπακωστίδου, γνωστή ως «Κυρά του Δέλτα», επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στον Έβρο.

Η κα.Παπακωστίδου κατοικεί σε δυσπρόσιτη περιοχή και η πρόσβαση είναι εφικτή μόνο με σκάφος. Σε βίντεο που ανάρτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνεται η θερμή υποδοχή που του επιφύλαξε η «Κυρά του Δέλτα» μαζί με τον σύζυγο της.

Ευχαρίστησαν τον πρωθυπουργό για την εγκατάσταση ηλεκτροδότησης και τηλεφωνίας για πρώτη φορά στο σπίτι τους και στη συνέχεια γευμάτισαν μαζί.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με την κα Παπακωστίδου και τον σύζυγό της σχετικά με την καθημερινότητα στις ακριτικές περιοχές, καθώς και για τα κίνητρα που έχουν θεσπιστεί προκειμένου να ενθαρρυνθεί η μετεγκατάσταση εργαζομένων και οικογενειών στον Έβρο.

