Την καλύβα της Αρτέμιδος Παπακωστίδου, γνωστή ως «Κυρά του Δέλτα», επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στον Έβρο.
Η κα.Παπακωστίδου κατοικεί σε δυσπρόσιτη περιοχή και η πρόσβαση είναι εφικτή μόνο με σκάφος. Σε βίντεο που ανάρτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνεται η θερμή υποδοχή που του επιφύλαξε η «Κυρά του Δέλτα» μαζί με τον σύζυγο της.
{https://www.instagram.com/p/DVMPmEIiIBI/}
Ευχαρίστησαν τον πρωθυπουργό για την εγκατάσταση ηλεκτροδότησης και τηλεφωνίας για πρώτη φορά στο σπίτι τους και στη συνέχεια γευμάτισαν μαζί.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με την κα Παπακωστίδου και τον σύζυγό της σχετικά με την καθημερινότητα στις ακριτικές περιοχές, καθώς και για τα κίνητρα που έχουν θεσπιστεί προκειμένου να ενθαρρυνθεί η μετεγκατάσταση εργαζομένων και οικογενειών στον Έβρο.
{https://youtu.be/Rnc3bIFcxnU?si=DDIRgawz20KXz4_N}