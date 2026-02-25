Όλα όσα ανέφερε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, στην Επιτροπή Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στην Επιτροπή Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρουσιάστηκε η έκθεση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Σάκη Αρναούτογλου, με θέμα τα «Ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια», ανοίγοντας μια κρίσιμη και ουσιαστική συζήτηση για τον ρόλο των αξιόπιστων δεδομένων στη χάραξη βιώσιμης ευρωπαϊκής αλιευτικής πολιτικής.

«Χωρίς αξιόπιστα δεδομένα, δεν μπορεί να υπάρξει αξιόπιστη πολιτική», τόνισε χαρακτηριστικά ο εισηγητής κ. Αρναούτογλου, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα δεν αφορά απλώς τεχνικές στατιστικές ρυθμίσεις, αλλά την ίδια τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σχεδιάζει, να εφαρμόζει και να αξιολογεί αποτελεσματικά την πολιτική διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων.

Σήμερα, η συλλογή στοιχείων βασίζεται σε πέντε διαφορετικές νομικές πράξεις, δημιουργώντας κατακερματισμό, διαφορετικές μεθοδολογίες και αυξημένο διοικητικό φόρτο. Η προτεινόμενη ενοποίηση σε ένα ενιαίο και συνεκτικό πλαίσιο διασφαλίζει συνοχή, συγκρισιμότητα και νομική σαφήνεια.

{https://youtu.be/uXmcwg_4Ev8}

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ανέδειξε τέσσερις βασικούς άξονες της μεταρρύθμισης:

Ποιότητα και διεθνής συγκρισιμότητα, με ευθυγράμμιση στα πρότυπα του FAO και του ΟΟΣΑ.

Μείωση της γραφειοκρατίας, μέσω αξιοποίησης υφιστάμενων διοικητικών πηγών και εφαρμογής της αρχής της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, ώστε να μην επιβαρύνονται δυσανάλογα μικροί αλιείς και τοπικές κοινότητες.

Ενίσχυση της κοινωνικοοικονομικής διάστασης, με ενσωμάτωση στοιχείων για ηλικία, φύλο, εκπαίδευση, ενεργειακό κόστος και δαπάνες συντήρησης, προκειμένου να αξιολογείται η ανταγωνιστικότητα, η γενεακή ανανέωση και η ανθεκτικότητα του κλάδου.

Προβλεψιμότητα και νομική ασφάλεια, με σαφείς κανόνες εμπιστευτικότητας και προστασίας ευαίσθητων επιχειρηματικών δεδομένων.

Παράλληλα, προβλέπεται η αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, όπως τα συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης (REM), με πλήρη διασφάλιση της ακρίβειας και της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η μεταρρύθμιση αυτή συνδέεται άμεσα με τις μεγάλες ευρωπαϊκές προτεραιότητες – από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έως το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους Ωκεανούς και τη στρατηγική για τη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια – καθώς χωρίς συστηματικά, εναρμονισμένα και έγκαιρα στοιχεία δεν μπορεί να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των πολιτικών.

Κλείνοντας, ο εισηγητής κάλεσε τους συναδέλφους του να συμβάλουν ενεργά στη διαδικασία των τροπολογιών, υπογραμμίζοντας ότι το νέο πλαίσιο αποτελεί επένδυση στη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων, στην οικονομική ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών και στην κοινωνική συνοχή της Ευρώπης.