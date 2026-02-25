Ο Σωκράτης Φάμελλος μίλησε για «ασύδοτη παραβίαση συνταγματικών κανόνων» και για ευθεία προσβολή της Δημοκρατίας.

Ευθεία επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείο Δικαιοσύνης, κάνοντας λόγο για συστηματική αποδόμηση του κράτους δικαίου, θεσμικές εκτροπές και προσπάθεια συγκάλυψης μεγάλων υποθέσεων.

Αναφερόμενος στην τραγωδία των Τεμπών μίλησε για «δύο εγκλήματα»: «τη σύγκρουση των τρένων αλλά και το έγκλημα της συγκάλυψης». Κατηγόρησε την κυβέρνηση για «μπάζωμα» και για μεθοδεύσεις που - όπως είπε - ξεκίνησαν «από τις πρώτες ώρες μετά τη σύγκρουση».

Στάθηκε ιδιαίτερα στα αιτήματα των συγγενών για εκταφές και εξειδικευμένες εξετάσεις στο εξωτερικό, καλώντας τον αρμόδιο υπουργό να δεσμευτεί δημόσια. «Να δοθούν απαντήσεις, να τιμωρηθούν οι ένοχοι, να λάμψει η αλήθεια. Να υπάρξει Οξυγόνο και Δικαιοσύνη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «δεν μπορείτε να νιώσετε τι τραβάνε αυτοί οι γονείς».

«Είμαι απολύτως ήσυχος ότι η ελληνική νομοθεσία προβλέπει ότι εάν τα ελληνικά δικαστήρια δεν μπορούν να τις κάνουν τις εξετάσεις, θα αναζητηθεί συνδρομή των εργαστηρίων του εξωτερικού. Πόσο πιο καθαρή τοποθέτηση; Τα πράγματα θα γίνουν με τον τρόπο που πρέπει να γίνουν ώστε να μη μείνει καμία σκιά», ανέφερε απαντώντας ο Γιώργος Φλωρίδης.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, αποκάλυψε μάλιστα πως ήδη τα ελληνικά εργαστήρια απευθύνονται στη διεθνή ένωση εργαστηρίων τοξικολογίας αναφορικώς με τις επίμαχες εξετάσεις που ζητούν συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Θέτω υπόψη σας μία πληροφορία με επιφύλαξη, που δεν πρόλαβα να διασταυρώσω, ότι ήδη ελληνικά εργαστήρια απευθύνονται στην διεθνή ένωση εργαστηρίων τοξικολογίας, ζητώντας να απαντήσουν για τις συγκεκριμένες εξετάσεις, ποιες από αυτές μπορούν να τις κάνουν», ανέφερε ενώ σημείωσε πως ο νόμος είναι συγκεκριμένος και προβλέπει πως σε περίπτωση που τα ελληνικά δικαστήρια απαντήσουν ότι δεν μπορούν να κάνουν συγκεκριμένες εξετάσεις, τότε θα αναζητηθεί ποια εργαστήρια του εξωτερικού μπορούν να προχωρήσουν σε αυτές.



«Δηλώστε ότι συμφωνείτε πολιτικά, σεβόμενος την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, ότι πρέπει να γίνουν οι εξετάσεις που ζητούν οι γονείς ώστε να τελειώσει το δράμα. Πάρτε θέση τώρα», απάντησε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εδώ και επτά χρόνια υλοποιεί ένα σχέδιο που - όπως ανέφερε - εξυπηρετεί συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, με αποτέλεσμα τη διεύρυνση της διαφθοράς και της διαπλοκής. Μίλησε για «ασύδοτη παραβίαση συνταγματικών κανόνων» και για ευθεία προσβολή της Δημοκρατίας, στρέφοντας τα πυρά του και κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης, τον οποίο κατηγόρησε για αλλεπάλληλες τροποποιήσεις και «φωτογραφικές» διατάξεις.

«Απειλή για τον πυρήνα του δημοκρατικού πολιτεύματος»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τονίζοντας ότι «αποτελεί απειλή για τον πυρήνα του δημοκρατικού πολιτεύματος». Υποστήριξε ότι η παρακολούθηση υπουργών, πολιτικών στελεχών, δημοσιογράφων και της στρατιωτικής ηγεσίας «ήταν μία πολιτική επιλογή» που «σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μέσα από το Μαξίμου».

Αναφερόμενος στο παράνομο λογισμικό Predator, σημείωσε ότι η ενδεχόμενη χρήση του από κρατικές υπηρεσίες «θα έπρεπε να αποτελεί σημείο αφύπνισης», καταγγέλλοντας παράλληλα «κουκούλωμα» της υπόθεσης και αρχειοθέτηση κρίσιμων πτυχών της. «Μην περιμένετε ότι θα μείνετε για πάντα στην ασφάλεια της εξουσίας», προειδοποίησε, τονίζοντας ότι «το σκάνδαλο των υποκλοπών μένει ανοιχτό».

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θα γίνουμε συνένοχοι»

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έκανε λόγο για «όνειδος» και για απόπειρα διάχυσης ευθυνών. Κατηγόρησε την πλειοψηφία για θεσμική εκτροπή και ξεκαθάρισε: «Δεν θα γίνουμε συνένοχοι σε αυτή τη θεσμική εκτροπή».

Κριτική στο νομοσχέδιο: «Ένα νομοσχέδιο κουρελού»

Ο κ. Φάμελλος χαρακτήρισε το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου «νομοσχέδιο κουρελού», με «διάσπαρτες, ετερόκλητες και αποσπασματικές ρυθμίσεις». Υποστήριξε ότι οι συνεχείς τροποποιήσεις των κωδίκων «έχουν τρελάνει τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης», ενώ προειδοποίησε πως η επιτάχυνση δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος των εγγυήσεων: «Το κράτος δικαίου δεν αποτιμάται μόνο σε χρόνους εκδίκασης. Αποτιμάται σε εγγυήσεις. Και οι εγγυήσεις δεν είναι γραφειοκρατικό βάρος. Είναι η ουσία της δημοκρατίας».

Κλείνοντας, υποστήριξε ότι «χρειάζεται μια προοδευτική κυβέρνηση για να ανασάνει ο τόπος», κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι είναι «συνώνυμο της διαφθοράς» και ότι όσο παραμένει στην εξουσία «δεν υπάρχει ελπίδα για λογοδοσία, διαφάνεια και δικαιοσύνη».





