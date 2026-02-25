Ο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης χαρακτήρισε τον υπουργό Δικαιοσύνης «Νάντια Κομανέτσι της πολιτικής».

Μύδρους εξαπέλυσε ο Γιώργος Φλωρίδης εναντίον του Κυριάκου Βελόπουλου, καταλογίζοντάς του «πατριωτισμό του καναπέ» απαντώντας στην επίθεση που εξαπέλυσε νωρίτερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, που κατήγγειλε την ΝΔ, αναφερόμενος στον Κάθετο Διάδρομο, πως «βάζει ναρκοπέδια στην εθνική κυριαρχία».

Μιλώντας από βήματος της Ολομέλειας της Βουλής, ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε: «Σας έχει μιλήσει ποτέ κανείς για την γεωπολιτική αξία του Κάθετου Διαδρόμου, ο οποίος διασφαλίζει τα γεωπολιτικά συμφέροντα της χώρας μας; Τον Κάθετο Διάδρομο τον πολεμάτε γιατί θίγει συμφέροντα άλλων χωρών που αγαπάτε».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος επανήλθε λέγοντας ότι «ο κάθετος αγωγός δεν πάει στη Βόρεια Ευρώπη, αλλά στην Ουκρανία, αφήστε τα παραμύθια στο λαό. Εάν υπήρχε έστω μια ένδειξη για άλλες χώρες, θα με είχαν συλλάβει ήδη. Δεν τα παίρνουμε ούτε από Αμερικανούς ούτε από Γερμανούς ούτε από κανέναν. Μακριά και κοντή η γλώσσα σας όταν μιλάτε για μας και για άλλες χώρες...». Μάλιστα, χαρακτήρισε τον υπουργό Δικαιοσύνης, ως «Νάντια Κομανέτσι της πολιτικής».

«Βρίσκεστε σε πλήρη σύγχυση. Θα συνηθίσετε ότι ανέξοδος πατριωτισμός δεν υπάρχει. Όλα εδώ πληρώνονται. Πουλάτε παλιό πατριωτισμό, ο οποίος δεν περνάει πια!», ανταπάντησε ο Γιώργος Φλωρίδης, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση εξασφαλίζει την αμυντική ικανότητα της χώρας και την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων στην πράξη.