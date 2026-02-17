Οι πληροφορίες της Χαριλάου Τρικούπη.

Προς το κόμμα Βελόπουλου οδεύει ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, ο βουλευτής Λέσβου που χθες διέγραψε από το κόμμα ο Νίκος Ανδρουλάκης για την πρωτοφανή δήλωσή του ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συνεργαστεί ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα.

Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουν φτάσει στο ΠΑΣΟΚ και διαρρέει η Χαριλάου Τρικούπη και μένει να επιβεβαιωθούν.

Το ερώτημα είναι βέβαια γιατί η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη τον κρατούσε έως τώρα στο κόμμα με δεδομένες ακροδεξιές απόψεις που έχει εκφράσει πολλές φορές έως τώρα. Αν δηλαδή δεν το… τερμάτιζε με τη χθεσινή του τοποθέτηση θα ήταν… σοσιαλδημοκράτης με αυτά που είχε κατά καιρούς δηλώσει;

Τ.Τε.