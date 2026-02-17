Όσοι μπήκαν το πρωί της Δευτέρας στο διαδίκτυο είδαν σε πολλά site μία περίεργη καταχώρηση, υπό την μορφή διαφήμισης. Στην καταχώρηση απεικονίζεται ο Κ. Μητσοτάκης με την λεζάντα «Δήμευση περιουσίας. Ολοκληρώθηκε φορολογικός έλεγχος».
Στην κυβέρνηση χτύπησε συναγερμός. Η άγνωστη καταχώρηση θεωρήθηκε ευθεία επίθεση στο πρόσωπο του πρωθυπουργού με αποτέλεσμα να ξεκινήσει άμεσα μία έρευνα για την προέλευση της. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει δυνατός ο εντοπισμός του εντολέα ενώ έχει ενημερωθεί και η Google.
Στο Μαξίμου ο προβληματισμός είναι έντονος για το αν πρόκειται για υβριδική απειλή. Πόσο μάλλον που η χώρα - όπως λένε - έχει μπει σε προεκλογική περίοδο και τέτοια φαινόμενα κρίνονται άκρως επικίνδυνα.
Λ.Ι.