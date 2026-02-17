Τι λένε στο Μαξίμου για μία περίεργη καταχώρηση, υπό την μορφή διαφήμισης.

Όσοι μπήκαν το πρωί της Δευτέρας στο διαδίκτυο είδαν σε πολλά site μία περίεργη καταχώρηση, υπό την μορφή διαφήμισης. Στην καταχώρηση απεικονίζεται ο Κ. Μητσοτάκης με την λεζάντα «Δήμευση περιουσίας. Ολοκληρώθηκε φορολογικός έλεγχος».

Στην κυβέρνηση χτύπησε συναγερμός. Η άγνωστη καταχώρηση θεωρήθηκε ευθεία επίθεση στο πρόσωπο του πρωθυπουργού με αποτέλεσμα να ξεκινήσει άμεσα μία έρευνα για την προέλευση της. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει δυνατός ο εντοπισμός του εντολέα ενώ έχει ενημερωθεί και η Google.

Στο Μαξίμου ο προβληματισμός είναι έντονος για το αν πρόκειται για υβριδική απειλή. Πόσο μάλλον που η χώρα - όπως λένε - έχει μπει σε προεκλογική περίοδο και τέτοια φαινόμενα κρίνονται άκρως επικίνδυνα.

Λ.Ι.