Γιατί ο υπουργός Υγείας δεν συμπεριέλαβε στη μήνυση τις λεκτικές επιθέσεις Κωνσταντοπούλου εναντίον του που έγιναν στη Βουλή;

Όσοι άκουσαν τον Άδωνι Γεωργιάδη έξω από τα δικαστήρια να δηλώνει ότι κατέθεσε μήνυση εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου επειδή τον κατηγορεί ότι μίλησε με καλά λόγια για την επιχείρηση «Βιολάντα» από την πρώτη στιγμή της τραγωδίας, θα πρόσεξαν μία λεπτομέρεια. Ότι ο υπουργός Υγείας επεσήμανε στη δήλωση του ότι η μήνυση αφορά μόνον τις «εκτός βουλής» λεκτικές επιθέσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου εναντίον του!

Δηλαδή, ο Άδωνις Γεωργιάδης αφαιρεί από την μήνυση τον προσβλητικό χαρακτηρισμό «ελεεινό υποκείμενο» αλλά και όσα κοσμητικά επίθετα του έχει προσάψει η Πρόεδρος της Πλεύσης από το βήμα της βουλής.

Γιατί άραγε;

Λ.Ι.