«Αποκαλυπτική της ενοχής του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.», λέει η Κωνσταντοπούλου για την ανακοίνωση.

Απαράδεκτη και ντροπιαστική χαρακτήρισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου την ανακοίνωση που εξέδωσε η Αστυνομία μετά τα όσα ειπώθηκαν στη Βουλή, στην κόντρα της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας με τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Το ζήτημα αφορά στη δήλωση του υπουργού Υγείας πως ενημερώθηκε από αστυνομικό του τμήματος Εξαρχείων για τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία κατήγγειλε «παρακρατική λειτουργία» της κυβέρνησης, μετά τα λεγόμενα του Άδωνι Γεωργιάδη.

«Σχετικά με καταγγελία προέδρου κόμματος του ελληνικού κοινοβουλίου, για φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι το περιστατικό διερευνάται για τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των αστυνομικών», ανέφερε ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωί της Παρασκευής το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.

«Η ανακοίνωση που εξέδωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας είναι απαράδεκτη, ντροπιαστική και βέβαια αποκαλυπτική της ενοχής του», τόνισε σε ανάρτηση η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Δεν ζήτησα να ερευνηθεί κάποια δική μου καταγγελία και είναι απορίας άξιον γιατί ο Αρχηγός της Αστυνομίας δηλώνει ότι ερευνά καταγγελία προέδρου κόμματος. Δεν ζήτησα να ερευνηθεί κάποια δική μου καταγγελία για φερόμενη συμπεριφορά αστυνομικών», συμπλήρωσε.

«Ζήτησα να γίνουν τα νόμιμα για την απερίφραστη δήλωση του εν ενεργεία υπουργού Υγείας, ότι βρίσκεται σε απ' ευθείας επικοινωνία με την αστυνομική Αρχή, κατά παράβαση της νομιμότητας, της αρχής της διάκρισης των εξουσιών, της αρχής του απορρήτου της προδικασίας. Το θέμα είναι μείζον», επεσήμανε.

«Σε μία συνθήκη όπου εκείνοι που θα έπρεπε να βρίσκονται υπόδικοι και υπόλογοι, Βορίδηδες, Γεωργιάδηδες και αντίστοιχοι, φτάνουν να απειλούν πολιτικούς αντιπάλους, δημοσιογράφους και όποιον ενοχλεί, σε μία τέτοια συνθήκη είναι καθήκον μας να υπερασπιστούμε την Δημοκρατία», κατέληξε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

