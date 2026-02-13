Κατέρρευσε και το ταβάνι του σπιτιού στη Μεσσήνη.

Βγαλμένο από σεισμόπληκτη περιοχή μοιάζει ένα σπίτι στη Μεσσήνη, έπειτα από πτώση του μπαλκονιού, που είχε ως συνέπεια να «ξηλωθεί» και τμήμα της πρόσοψης.

Λίγο μετά το μεσημέρι της Παρασκευής, έπεσε το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου του σπιτιού που βρίσκεται στην οδό Κολοκοτρώνη στη Μεσσήνη. Εξαιτίας αυτού, «ξηλώθηκε» και ο τοίχος της πρόσοψης, μαζί τα με παράθυρα, ενώ κατέρρευσε και το ταβάνι του πρώτου ορόφου.

Οι ιδιοκτήτες του σπιτιού μένουν στην Αθήνα και το περασμένο καλοκαίρι είχαν κάνει ανακαίνιση, σύμφωνα με πληροφορίες του messinialive, που δημοσίευσε φωτογραφίες από τις ζημιές στην οικία.