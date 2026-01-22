«Από το να θρηνήσουμε θύματα, ας πάω κατηγορούμενος» δήλωσε ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης με εντολή του οποίου έγινε η παρέμβαση.

Άμεση ήταν η παρέμβαση του Δήμου Πειραιά σε κτίριο στην Kαστέλλα που κατέρρευσε εν μέρει λόγω της κακοκαιρίας.

«Από το να θρηνήσουμε θύματα, ας πάω κατηγορούμενος γιατί έριξε ο Δήμος Πειραιά μέρος του εναπομείναντος κτηρίου στην Καστέλλα» είπε ο δήμαρχος της πόλης Γιάννης Μώραλης, αποτυπώνοντας την κρίσιμη πραγματικότητα που βιώνει η πόλη, λόγω της χρόνιας εγκατάλειψης και της αδράνειας των αρμόδιων φορέων, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο δήμος.

Το πρωί της Πέμπτης κατέρρευσε μέρος του εναπομείναντος κτιρίου στην Λεωφόρο Αλέξανδρου Παπαναστασίου, στην κεντρική οδική αρτηρία της Καστέλλας και σε μία από τις κύριες εξόδους της πόλης, λόγω της χθεσινής κακοκαιρίας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ο Δήμαρχος και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι, ενώ τα συνεργεία του δήμου επιχείρησαν άμεσα, απομακρύνοντας τα επικίνδυνα τμήματα του κτιρίου και περιφράσσοντας το ακίνητο.

«Στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, το οποίο μάλιστα είναι χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο, αποτυπώνεται η παθογένεια δεκαετιών του κεντρικού κράτους και της δημόσιας διοίκησης. Πρόκειται για ένα ακίνητο στην κεντρική αρτηρία της Καστέλλας, εγκαταλελειμμένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Πολεοδομία έχει συντάξει έκθεση επικινδυνότητας και από το 2016 η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα και οι ιδιοκτήτες, επιδεικνύοντας πλήρη αδιαφορία, είχαν περιοριστεί σε μια απλή περίφραξη του χώρου. Είμαστε τυχεροί που η κατάρρευση σημειώθηκε νωρίς το πρωί και δεν υπήρχαν διερχόμενοι πεζοί. Είμαστε τυχεροί που δεν είχαμε νεκρούς» τόνισε ο Γιάννης Μώραλης.

Σημείωσε ακόμα πως «στον Πειραιά όπως και σε άλλους μεγάλους δήμους, όπως η Αθήνα, υπάρχουν δεκάδες αντίστοιχα κτίρια, χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα, για τα οποία δεν γίνεται απολύτως τίποτα, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις και παρεμβάσεις μας για να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Αν γίνει σεισμός, που νομοτελειακά θα συμβεί, αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει. Η ευθύνη μετακυλίεται διαρκώς στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία προφανώς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα φαινόμενα, ενώ οι ιδιοκτήτες συνεχίζουν να αδιαφορούν πλήρως. Το πρόβλημα επιτείνεται από ένα πλέγμα πολύπλοκων και χρονοβόρων νόμων, που στην πράξη δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Αν δεν αλλάξει άμεσα η νομοθεσία, είναι βέβαιο ότι τα επόμενα χρόνια θα θρηνήσουμε θύματα. Ουδείς ασχολείται ουσιαστικά. Κινδυνεύω να πάω κατηγορούμενος, καθώς με εντολή μου κατεδαφίστηκε μέρος του εναπομείναντος κτιρίου, προκειμένου να αποτραπεί άμεσος κίνδυνος για διερχόμενους και πεζούς. Από το να θρηνήσουμε θύματα, ας πάω κατηγορούμενος».

Σημειώνεται πως, ο Δήμος Πειραιά από το 2016 έχει προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για το εν λόγω εγκαταλελειμμένο κτήριο, το οποίο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο, ωστόσο αφενός οι ιδιοκτήτες του επιδεικνύουν πλήρη αδιαφορία, αφετέρου το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν επιτρέπει στον δήμο να προχωρήσει άμεσα σε κατεδάφιση ή σε άλλες αναγκαστικές ενέργειες, χωρίς να κινδυνεύει να βρεθεί στη θέση του υπεύθυνου.