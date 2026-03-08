Η εκδήλωση ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της ενδυνάμωσης των γυναικών, στέλνοντας το μήνυμα ότι η ισότητα δεν αποτελεί μόνο διεκδίκηση, αλλά κοινή ευθύνη για μια δίκαιη και δημιουργική κοινωνία.

Με μια ιδιαίτερα συγκινητική και συμβολική εκδήλωση στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, τίμησε ο Δήμος Πειραιά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, αναδεικνύοντας τον πολυδιάστατο ρόλο των γυναικών στην κοινωνία, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, αλλά και τη σημαντική συμβολή τους στην πρόοδο και τη δημιουργία.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Πειραιά, σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιώς και συγκέντρωσε πλήθος πολιτών, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, του επιστημονικού, επιχειρηματικού, πολιτικού και καλλιτεχνικού χώρου.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν καταξιωμένες γυναίκες ομιλήτριες, οι οποίες μοιράστηκαν προσωπικές εμπειρίες, σκέψεις και προβληματισμούς, ανοίγοντας έναν ουσιαστικό διάλογο για την ισότητα, τις ευκαιρίες και το μέλλον των γυναικών στη σύγχρονη κοινωνία.

Στην εκδήλωση μίλησαν:

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, η Αντιπεριφερειάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ολυμπιονίκης Σταυρούλα Αντωνάκου, η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Εθελοντισμού Ελίνα Βερυκάκη, η ηθοποιός Μαίρη Βιδάλη, η οδοντίατρος Ασπασία Γιαννίρη και η επιχειρηματίας Αλεξία Σαβράμη, στις οποίες απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε μια ιδιαίτερα όμορφη στιγμή, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης προσέφερε τριαντάφυλλα στις γυναίκες ομιλήτριες, ως ένδειξη τιμής, εκτίμησης και ευγνωμοσύνης για τη διαδρομή, τη συμβολή και την έμπνευση που προσφέρουν στην κοινωνία.

Στο τέλος, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τις γυναίκες που έχουν χαθεί από γυναικοκτονίες, για τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους στο εργοστάσιο «Βιολάντα» και για όλες τις εργαζόμενες και μαχόμενες γυναίκες που θυσιάστηκαν εξαιτίας του φύλου τους.

Η εκδήλωση ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της ενδυνάμωσης των γυναικών, στέλνοντας το μήνυμα ότι η ισότητα δεν αποτελεί μόνο διεκδίκηση, αλλά κοινή ευθύνη για μια δίκαιη και δημιουργική κοινωνία.

Την εκδήλωση συνόδευσε μουσικά η πιανίστα Βίκυ Παπαδοπούλου, χαρίζοντας στους παρευρισκόμενους ένα ευχάριστο και μελωδικό διάλειμμα.

Παράλληλα, η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) πραγματοποίησε δράση ευαισθητοποίησης στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου, με διανομή ενημερωτικού υλικού και παρουσίαση προγραμμάτων στήριξης των γυναικών. Στο πλαίσιο της δράσης, προσφέρθηκαν λουλούδια στις γυναίκες της πόλης, ως συμβολική αναγνώριση για τον καθημερινό τους αγώνα.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας αποτελεί μια σημαντική υπενθύμιση των αγώνων που έχουν δοθεί διαχρονικά για την ισότητα, αλλά και της ανάγκης να συνεχίσουμε όλοι μαζί την προσπάθεια για μια κοινωνία με ίσες ευκαιρίες, σεβασμό και δικαιοσύνη. Οι γυναίκες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο σε κάθε πτυχή της κοινωνικής, επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, συμβάλλοντας με τη δύναμη, τη δημιουργικότητα και την προσφορά τους στην πρόοδο της κοινωνίας.

Τέτοιες δράσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς αναδεικνύουν τις εμπειρίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, ενισχύουν τον δημόσιο διάλογο γύρω από την ισότητα των φύλων και στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα ευαισθητοποίησης και στήριξης. Παράλληλα, αποτελούν μια ευκαιρία να τιμήσουμε γυναίκες που ξεχωρίζουν στον χώρο τους και να εμπνεύσουμε τις νεότερες γενιές να διεκδικούν με αυτοπεποίθηση τα όνειρα και τους στόχους τους.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλες τις ομιλήτριες που συμμετείχαν στην εκδήλωση για τις ουσιαστικές παρεμβάσεις και τις εμπειρίες που μοιράστηκαν με το κοινό, καθώς και τη σύζυγό μου για την παρουσία και τη διαρκή στήριξή της σε πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τον ρόλο και τη συμβολή των γυναικών στην κοινωνία. Ως Δήμος Πειραιά, στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε πρωτοβουλίες που προάγουν την ισότητα, τον σεβασμό και τις ίσες ευκαιρίες για όλες και όλους.

Θα ήθελα, τέλος, να συγχαρώ θερμά την Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Πειραιά και τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιά για την εξαιρετική αυτή διοργάνωση, καθώς και την ΚΟ.Δ.Ε.Π. για την δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης».

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, τόνισε:

«Πρόκειται για μια υπέροχη διοργάνωση, όπου ακούσαμε αληθινές, βιωματικές ιστορίες δυνατών γυναικών και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Πειραιά και τον Οδοντιατρικό Σύλλογος Πειραιώς. Η ημέρα αυτή δεν είναι μόνο γιορτή, αλλά και υπόμνηση υποχρεώσεων, αγώνων και διεκδικήσεων των γυναικών. Σε λίγα χρόνια έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος, αλλά η προσπάθεια πρέπει να συνεχίζεται αδιάκοπα. Η ισότητα είναι νομικά κατοχυρωμένη και υπάρχουν μέτρα για την εξισορρόπηση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Ωστόσο, πρέπει συνεχώς να εργαζόμαστε για να εξαλειφθούν οι διαφορές αμοιβών και να ενισχυθεί η αξιοσύνη των γυναικών. Η εκπαίδευση παίζει καθοριστικό ρόλο και πρέπει από νωρίς τα παιδιά να αποκτούν «φτερά» για να αναπτυχθούν, να σπουδάσουν, να κάνουν όποια δουλειά επιθυμούν, αλλά να μην νιώσουν ότι υπάρχει ταβάνι».

Η Αντιπεριφερειάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ολυμπιονίκης Σταυρούλα Αντωνάκου, επεσήμανε:

«Θα ήθελα να συγχαρώ τον Δήμο Πειραιά, την Επιτροπή Ισότητας και τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιώς, για τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία. Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας αποτελεί μια ημέρα με έντονο συμβολισμό, κατά την οποία τιμούμε τους αγώνες των γυναικών του παρελθόντος, αλλά και τις προσπάθειες που συνεχίζονται μέχρι σήμερα για την κατάκτηση των αυτονόητων δικαιωμάτων. Από τον Πειραιά, έναν τόπο με ιδιαίτερη ιστορική σημασία για τους αγώνες των γυναικών - καθώς πραγματοποιήθηκε το 1892 η πρώτη απεργία γυναικών για τα δικαιώματά τους– στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα ισότητας. Προς τιμήν εκείνων των γυναικών, αλλά και όλων των γυναικών σήμερα, τονίζουμε την ανάγκη για ουσιαστική ισότητα στην εργασία, στην οικογένεια και στις ανθρώπινες σχέσεις».

Η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Εθελοντισμού Ελίνα Βερυκάκη, τόνισε:

«Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι μια ημέρα αφιερωμένη στη δύναμη, την προσφορά και στους διαχρονικούς αγώνες των γυναικών για ένα καλύτερο μέλλον και μια πιο δίκαιη ζωή. Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες που καθημερινά εμπνέουν με το παράδειγμά τους και προσφέρουν τα καλύτερα στην κοινωνία μας».

Η ηθοποιός Μαίρη Βιδάλη, ανέφερε:

«Η ευχή μου είναι όλες οι γυναίκες του κόσμου να είναι πραγματικά ελεύθερες. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκατομμύρια γυναίκες σε πολλές περιοχές του πλανήτη ζουν σε συνθήκες που θυμίζουν σκλαβιά.

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς η πρόσκληση του Δήμου Πειραιά να συμμετάσχουμε στη εκδήλωση, αλλά και το γεγονός ότι τόσες πολλές γυναίκες βρίσκονται εδώ. Είναι πολύ σημαντικό να αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες που δίνουν βήμα σε γυναίκες από διαφορετικούς επαγγελματικούς και κοινωνικούς χώρους, για να εκφράσουν τις απόψεις και τις εμπειρίες τους».

Η οδοντίατρος Ασπασία Γιαννίρη, σημείωσε:

«Εστιάσαμε στις γυναίκες που δραστηριοποιούνται ως ελεύθερες επαγγελματίες, αναδεικνύοντας τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, αλλά και την προσπάθειά τους να ισορροπήσουν ανάμεσα στην επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον κλάδο των οδοντιάτρων, παρουσιάζοντας στοιχεία από πανελλαδική έρευνα το 2022 σχετικά με το προφίλ του σύγχρονου Έλληνα οδοντιάτρου. Σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα αντιμετωπίζει τα προβλήματα της γήρανσης του πληθυσμού και της υπογεννητικότητας, είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι εργαζόμενες γυναίκες και ιδιαίτερα οι μητέρες, ώστε να στηρίζουν τις οικογένειές τους».

Η επιχειρηματίας Αλεξία Σαβράμη, επεσήμανε:

«Σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα, καθώς με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας γιορτάζουμε όλες οι γυναίκες του κόσμου. Εύχομαι σε όλες δύναμη και υγεία, ώστε να συνεχίζουμε να προχωράμε μπροστά με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Παράλληλα, είναι σημαντικό να πορευόμαστε δίπλα στους άνδρες σε μια κοινή και ουσιαστική πορεία, βασισμένη στον αλληλοσεβασμό, την αλήθεια και την προσφορά».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας, Αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών Γιώργος Βίτσας, σημείωσε:

«Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες του κόσμου, στις μητέρες, στις κόρες, στις φίλες, στις αδελφές, στις συνεργάτιδες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις γυναίκες που βρίσκονται δίπλα μας και στηρίζουν την καθημερινότητά μας, για όλα όσα προσφέρουν, κάθε μέρα, στην οικογένεια, στην κοινωνία, στην εργασία. Η συμβολή τους είναι ανεκτίμητη, καθώς χωρίς εκείνες πολλά από όσα θεωρούμε δεδομένα δεν θα μπορούσαν να γίνουν πραγματικότητα. Η εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Πειραιά αποτελεί ένα ελάχιστο δείγμα εκτίμησης και ευγνωμοσύνης προς το γυναικείο φύλο».

Ο Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς Μιχάλης Αγρανιώτης, ανέφερε:

«Η σημερινή ημέρα έχει ιδιαίτερο νόημα, καθώς γιορτάζουμε τη γυναίκα και τους αγώνες της. Εδώ και πολλά χρόνια, τόσο οι γυναίκες όσο και όλοι όσοι πιστεύουμε στην ισότητα, δίνουμε μάχη για να εδραιωθεί και να καθιερωθεί η θέση που πραγματικά αξίζει η γυναίκα στην κοινωνία και στον επαγγελματικό χώρο. Η σημερινή συνδιοργάνωση αποτελεί άλλη μια απόδειξη της στενής συνεργασίας του συλλόγου μας με τον Δήμο Πειραιά, που έχει παρελθόν, παρόν και σίγουρα μέλλον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο κ. Μώραλη και τον Αντιδήμαρχο κ. Βίτσα για την υποστήριξή τους».

Η εφοπλιστής Τζίνα Πολέμη απέστειλε χαιρετισμό, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενδυνάμωσης των γυναικών σε όλους τους τομείς.

Χαιρετισμό απέστειλε και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Δόμνα Μιχαηλίδου, σημειώνοντας ότι η σημερινή ημέρα υπενθυμίζει τη μακρά πορεία γεμάτη αγώνες, διεκδικήσεις και νίκες των γυναικών που διαμόρφωσαν την πορεία της κοινωνίας.

Τους παρευρισκόμενους υποδέχθηκε η Βάλια Κυριαζή – Μώραλη, σύζυγος του Δημάρχου Πειραιά, η οποία καλωσόρισε θερμά τις ομιλήτριες και το κοινό.

Η κα Μώραλη, μεταξύ άλλων, επεσήμανε ότι, η εκδήλωση έχει στόχο να αναδείξει τη δύναμη, την αντοχή, τη δημιουργικότητα και το φως που εκπέμπει η γυναίκα σε κάθε της ρόλο. Ανέφερε ότι, τιμούνται οι γυναίκες που εργάζονται, μεγαλώνουν παιδιά, ονειρεύονται και παλεύουν καθημερινά, για μια καλύτερη ζωή και υπογράμμισε ότι η σημερινή ημέρα δεν είναι μόνο γιορτή, αλλά και ευθύνη, υπενθυμίζοντας τους αγώνες, τις θυσίες και το δικαίωμα κάθε γυναίκας να ζει με σεβασμό, ισότητα και ελευθερία.

Ο Πρόεδρος της ΚΟ.Δ.Ε.Π., Γιάννης Βοϊδονικόλας, δήλωσε:

«Δράσεις όπως η σημερινή, αφιερωμένη στις γυναίκες, αντανακλούν τις θεμελιώδεις αρχές της ΚΟ.Δ.Ε.Π., ενισχύοντας την ενημέρωση των πολιτών και διασφαλίζοντας μια ισότιμη και συμπεριληπτική πρόσβαση στα κοινωνικά δρώμενα και τις υπηρεσίες της πόλης μας».

Στην εκδήλωση στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων: ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο Βουλευτής Α΄ Πειραιώς και Νήσων Νίκος Βλαχάκος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά Αλέξανδρος Τζεφεράκος, οι Αντιδήμαρχοι Ανδριάνα Ζαρακέλη, Αθηνά Γλύκα - Χαρβαλάκου, Δημήτρης Καρύδης, οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γιάννης Χατζηαλέξης και Άννα Καψή, ο Πρόεδρος της ΚΟ.Δ.Ε.Π. Γιάννης Βοϊδονικόλας, οι Πρόεδροι των Β΄ και Ε΄ Δημοτικών Κοινοτήτων Παναγιώτης Μαστρονικόλας και Παναγιώτα Θειακούλη – Βοϊδονικόλα αντίστοιχα, Κοινοτικοί Σύμβουλοι, η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δέσποινα Αρβανίτου, ο επιχειρηματίας Βασίλης Σαβράμης, γυναίκες εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων της πόλης, καθώς και πλήθος κόσμου.