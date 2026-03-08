Όσα επεσήμανε σε ανάρτησή του.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, βρέθηκε την Κυριακή (8/3) στον 14ο Ημιμαραθώνιο της Αθήνας και μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρθηκε και στην Ημέρα της Γυναίκας.

Όπως τόνισε ο ίδιος: «Η Αθήνα έτρεξε σήμερα στον 14ο Ημιμαραθώνιο Αθήνας, σπάζοντας κάθε ρεκόρ συμμετοχής! Τιμήσαμε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα ισότητας και αλληλεγγύης».

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

«Μια πόλη.

33.000 δρομείς.

Μια γιορτή για όλους.

Τιμήσαμε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα ισότητας και αλληλεγγύης. Ευχαριστούμε τον Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων που στηρίζει έμπρακτα τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους του Δήμου Αθηναίων με δωρεά 10.000€».

