Στην απαιτητική διαδρομή των 21 χιλιομέτρων του Ημιμαραθωνίου, πανελληνιονίκες αναδείχθηκαν ο Παναγιώτης Μπιτάδος (ΟΣΦΗ) και η Αναστασία Μαρινάκου (ΑΕΚ).

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 30.000 δρομέων, διεξήχθησαν σήμερα (8/3) οι τέσσερις αποστάσεις του 14ου Ημιμαραθωνίου της Αθήνας, που συνέπεσε με τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας.

Στην απαιτητική διαδρομή των 21 χιλιομέτρων του Ημιμαραθωνίου, πανελληνιονίκες αναδείχθηκαν ο Παναγιώτης Μπιτάδος (ΟΣΦΗ) και η Αναστασία Μαρινάκου (ΑΕΚ). Αυτή ήταν η πρώτη επιτυχία για τον Μπιτάδο, ο οποίος είναι παγκόσμιας κλάσης αθλητής του τριάθλου, και η τρίτη πρωτιά για τη Μαρινάκου, η οποία είναι πια πολυνίκης στο θεσμό.

Η Μαρινάκου μπήκε από την αρχή μπροστά, κυνηγώντας τη νίκη και το ρεκόρ αγώνα. Πέρασε τα 5 χλμ. σε 17.31 και τα 10 χλμ. σε 34.55, όμως, μετά τα μισά της διαδρομής, η Μελίσσα Αναστασάκη άρχισε να την πλησιάζει. Στο πέρασμα στα 15 χλμ. το χρονόμετρο έγραψε 52.40 για την αθλήτρια της ΑΕΚ, έναντι 52.48 για την Αναστασάκη. Λίγο αργότερα, μάλιστα, η αθλήτρια του ΑΣΣ Αλέξανδρου Μακεδονίας πέρασε μπροστά, αλλά η Μαρινάκου αντεπιτέθηκε στο τελευταίο κομμάτι της κούρσας, τέθηκε ξανά επικεφαλής και πέρασε πρώτη τη γραμμή του τερματισμού σε 1:14.27, φανερά εξαντλημένη, αλλά 30 δευτερόλεπτα μπροστά από την Αναστασάκη (1:14.57). Με δυνατό φίνις, η Ματίνα Νούλα (ΝΓΣ Ηρακλής 1908) ήταν τρίτη σε 1:15.24.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgx8gosepak9?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgx8u61yfb3l?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgx932if8d8x?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Ήταν ο πιο δύσκολος αγώνας για μένα. Έδωσα την ψυχή μου για να μπορέσω να τερματίσω και φυσικά είμαι ευχαριστημένη που κέρδισα. Μου βγήκε η κούραση από τους αγώνες και, μόλις με πέρασε η Μελίσσα, πίστευα ότι δεν θα τερματίσω αυτόν τον αγώνα, αλλά τελικά όλα καλά. Την Τρίτη αναχωρώ για προετοιμασία στα Πυρηναία. Μετά από έναν μήνα έχω έναν αγώνα στη Γαλλία με τον προπονητή μου, Σταύρο Καρρέ» δήλωσε η Αναστασία Μαρινάκου.

Η Μελίσσα Αναστασάκη ανέφερε μεταξύ άλλων: «Είμαι ευχαριστημένη από τη δεύτερη θέση, που συνοδεύτηκε από ατομικό ρεκόρ. Ένιωσα πολύ ωραία, διότι ο κόσμος φώναζε το όνομά μου. Ο επόμενος στόχος που έχω θέσει με την προπονήτριά μου, Πίτσα Παρχαρίδου, είναι τα 10 χιλιόμετρα».

Η Ματίνα Νούλα δήλωσε: «Είμαι πολύ ευχαριστημένη για το μεγάλο ατομικό ρεκόρ που πέτυχα. Είναι δύσκολη η διαδρομή και, αν ήταν πιο επίπεδη, θα έβγαινε καλύτερος χρόνος. Ήταν πολύ εμψυχωτικό το ότι ο κόσμος φώναζε το όνομά μου. Τώρα προετοιμάζομαι για έναν μαραθώνιο την άνοιξη και ο μεγάλος φετινός στόχος μου είναι η πρόκριση στον μαραθώνιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ. Θέλω να ευχαριστήσω για όλα τον προπονητή μου, Ιάσονα Ιωαννίδη».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgx9axnnnfrl?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgx9cw42hlg1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στον αγώνα των ανδρών, από την αρχή ξεχώρισαν ο Παναγιώτης Μπιτάδος με τον Νίκο Σταμούλη (ΓΑΣ Αγρινίου). Μετά το 13ο χιλιόμετρο ο Μπιτάδος άρχισε να ξεφεύγει σταδιακά και με πολλές δυνάμεις έφτασε πρώτος στη γραμμή του τερματισμού σε 1:04.44. Ο Νίκος Σταμούλης τον ακολούθησε σε 1:05.12, χρόνος καλύτερος από τον περσινό δικό του που του χάρισε τον τίτλο, και λίγο πιο πίσω ο Γιώργος Σταμούλης (ΑΟΠΦ) σε 1:05.28. Τα περάσματα του νικητή ήταν 15.14 (5 χλμ), 30.02 (10 χλμ.), 45.16 (15 χλμ.).

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο Μπιτάδος δήλωσε: «Ήταν ο πρώτος μου δρομικός αγώνας. Προέρχομαι από το τρίαθλο. Χάρηκα πολύ που έτρεξα για πρώτη φορά στην Αθήνα. Η μόνη μου επαφή με αγώνα δρόμου ήταν πέρυσι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου, όπου και κέρδισα. Αυτό μας έδωσε κίνητρο με τον προπονητή μου, Σταύρο Καρρέ, να βάλουμε στόχο αυτό τον αγώνα και βγήκε η επίδοση, μάλιστα με ρεκόρ αγώνα. Είναι εντυπωσιακό να τρέχεις στο σπίτι σου, πολύ ωραίο συναίσθημα. Με βοήθησε πολύ ο κόσμος στη διαδρομή. Ο επόμενος αγώνας μου θα είναι στο Λανθαρότε της Ισπανίας σε σπριντ τρίαθλο 3 χλμ. Ο μεγάλος μου στόχος είναι η πρόκριση στο τρίαθλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgx9m5onmuzt?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgx9o3ty3ql5?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgx9url3xp6p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Νίκος Σταμούλης είπε από την πλευρά του: «Είμαι ικανοποιημένος που έκανα ατομικό ρεκόρ, αν και ήθελα να τρέξω κάτω από 1:05. Ήξερα τη διαδρομή, αλλά μετά το 14ο χιλιόμετρο. δυσκολεύτηκα. Με ενίσχυσε πολύ ο κόσμος και γι' αυτό πιστεύω ότι βγήκε το ρεκόρ. Στόχος μου είναι τα 10 χλμ. και θέλω μια καλή επίδοση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τον επόμενο μήνα».

Εικόνες από τον Ημιμαραθώνιο 2026:

Ο Γιώργος Σταμούλης είπε μετά τον τερματισμό: «Για μένα ήταν ένας αγώνας δοκιμασίας για το μαραθώνιο που θα τρέξω τον Απρίλιο στο Ρότερνταμ. Με τον προπονητή μου, Δημήτρη Θεοδωρακάκο, είχαμε βάλει στόχο ένα ρεκόρ και το πετύχαμε, μάλιστα κατά ένα λεπτό. Υπήρχε ωραία αίσθηση στη διαδρομή και ο κόσμος μας υποστήριζε, τους ευχαριστώ. Να είμαστε υγιείς και του χρόνου πάλι εδώ».