Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες περιμένουμε σήμερα, 9 Μαρτίου 2026. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια κυρίως μέχρι το μεσημέρι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς, στα ανατολικά τους 15 με 17 και στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι κυρίως στο Ιόνιο και την Ήπειρο, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά θαλάσσια - παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στον Πατραικό έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις αυξημένες στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια, όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 5 με 6, τοπικά στα ανατολικά και τα νότια 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στην Κρήτη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, στα δυτικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 με 17 και στη νότια Κρήτη έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος και στα βόρεια τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6, στα ανατολικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 και στα ανατολικά και βόρεια έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις αυξημένες μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά του νομού έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 14 βαθμούς Κελσίου.