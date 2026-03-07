Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ.

Αλλάζει ο καιρός αυτές τις ημέρες ενώ αναμένεται αύξηση της θερμοκρασίας από την ερχόμενη εβδομάδα.

Για την προοπτική του καιρού, ο Θοδωρής Κολυδά αναφέρει πως «στη μεσοπρόθεσμη πρόγνωση που σας παρουσιάσαμε πρόσφατα, δεν διαφαίνονται αξιόλογα ύψη υετού για την εβδομάδα που έρχεται και αυτό επιβεβαιώνεται και από το ατμοσφαιρικό μοντέλο».

Αντίθετα, «μετά τα μέσα του μήνα υπάρχει η τάση επίδρασης του Ελληνικού χώρου από συστήματα που έρχονται από την Κεντρική Μεσόγειο με καλές βροχές. Κατά τα άλλα η θερμοκρασία πέφτει λίγο το ΣΚ και στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδος, αλλά και πάλι μετά ανεβαίνει σε επίπεδα κοντά στα κανονικά για την εποχή» καταλήγει στην ανάρτησή του.

{https://www.facebook.com/reel/932484595834299}

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, επίσης, εξηγεί ότι προς τα ανατολικά αλλά και τη βόρεια Κρήτη θα συναντήσουμε κατά τόπους συννεφιές και αθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένουμε ηλιοφάνεια αλλά και λίγες παροδικές συννεφιές.

Οι ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο το κυριότερο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα μας για τις επόμενες ημέρες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgwavw3e3ift?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 07-03-2026

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, γενικά αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις το πρωί στην Κρήτη.

Στην υπόποιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με λίγες τοπικές βροχές κυρίως το πρωί στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες πιθανώς να είναι τοπικά

περιορισμένη στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια, όπου θα φτάσει τους 13 με 15 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 16 με 18 και τοπικά στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgwasyc71175?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 08-03-2026

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη λίγες τοπικές νεφώσεις.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgvy67pwfis1?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 09-03-2026

Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, το βόρειο Ιόνιο, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgvy4tzrzclt?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgvw4lgi7cht?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgvwo9w5oo6p?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λιγες τοπικές νεφώσεις στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.