Φέυγουμε απο το ανοιξιάτικο σκηνικό και μπαίνουμε σε πιο φθινοπωρινό, σύμφωνα με την πρόγνωση Μαρουσάκη.

Σήμερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα είναι μια ημέρα όπου σιγά σιγά θα εμφανιστούν κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως προς κεντρική, ανατολική και βόρεια χώρα.

Οι βροχοπτώσεις θα σημειωθούν προς Μακεδονία, Θράκη, ανατολική και νότια Θεσσαλία. Σποράδες, ανατολική και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Θα φθάσουν τα φαινόμενα μέχρι και στην βόρεια Εύβοια.

Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα παραμείνει ανοιξιάτικος και με πολύ καλές θερμοκρασιακές τιμές.

Πιο αναλυτικά προς τα ανατολικά, κεντρικά και βόρεια, οι συννεφιές θα κυριαρχήσουν στον ουράνιο θόλο. Κατά διαστήματα, οι συννεφιές, κοντά στο μεσημέρι, θα συνοδευτούν από βροχοπτώσεις και παρόλα αυτά ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στην υπόλοιπη χώρα.

Επομένως, η χώρα χωρίζεται στα δύο, καθώς από τη μία πλευρά έχουμε την ανατολική και βόρεια χώρα, όπου το σκηνικό θα είναι πιο φθινοπωρινό και από την άλλη πλευρά τα δυτικά και νότια, όπου θα συνεχίσουν να βρίσκονται κάτω από την επίδραση ανοιξιάτικων καιρικών συνθηκών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις, χωρίς όμως οι εντάσεις τους να προβληματίζουν. Ξεκινάμε από χαμηλές τιμές, ιδιαίτερα στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, που ο υδράργυρος βρίσκεται μερικούς βαθμούς πάνω από το μηδέν. Η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα αγγίζει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, σήμερα, δεν έχουμε κάτι το αξιόλογο. Θα κυριαρχήσει η ηλιακή ακτινοβολία και κάποιες συννεφιές καθώς θα πηγαίνουμε προς τη νύχτα, ενώ οι άνεμοι μεταβλητών διευθύνσεων και η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα φθάσει έως και 19 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, έχουμε λίγες συννεφιές οι οποίες θα αυξηθούν και θα δούμε και κάποιες βροχές. Οι άνεμοι θα φθάσουν έως και 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο, Παρασκευή, θα έχουμε πάλι κάποιες βροχοπτώσεις στην ανατολική - βορειοανατολική χώρα. Δεν αποκλείεται αύριο το πρωί να δούμε να βρέχει και στα βόρεια - βορειοανατολικά τμήματα του νομού Αττικής.

Πλέον θα αρχίσει και πάλι ο βοριάς να ενισχύεται και έτσι θα περάσουμε στον καιρό του βοριά. Σάββατο και Κυριακή θα εμφανιστούν έντονοι βοριάδες κοντά στα επίπεδα θυέλης. Αυτή η εξέλιξη θα οδηγήσει και στην πτώση θερμοκρασίας, χωρίς να κάνει όμως αξιόλογο κρύο. Μια θερμοκρασιακή τιμή θα είναι οι 14 με 16 βαθμοί Κελσίου μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Επομένως, Σάββατο - Κυριακή και Δευτέρα περιμένουμε δυνατούς βοριάδες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgul9zua7lj5?integrationId=40599y14juihe6ly}