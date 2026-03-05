Την Τετάρτη οι κουρδικές ιρανικές παρατάξεις αρνήθηκαν ότι ξεκίνησαν χερσαία επίθεση. Μια κουρδική πηγή είπε ότι μια τέτοια επίθεση θα μπορούσε να ξεκινήσει αργότερα μέσα στην εβδομάδα, αν και, όπως διευκρίνισε, οι διαφορετικές παρατάξεις περιμένουν ένα αμερικανικό «πράσινο φως» για να προχωρήσουν.

Μαχητές από αρκετές κουρδικές ιρανικές παρατάξεις προετοιμάζονται για μια πιθανή χερσαία επίθεση εναντίον του καθεστώτος του Ιράν στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Η πληροφορία που μεταφέρει το Axios επιβεβαιώνεται από Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους καθώς και στέλεχος ενός εκ των παρατάξεων.

Όπως σχολιάζουν, μια κουρδική χερσαία επίθεση, που θα συντονιστεί με την αμερικανοϊσραηλινή εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον της Τεχεράνης, θα μπορούσε να αυξήσει την πίεση στο καθεστώς και να ενθαρρύνει μια εσωτερική εξέγερση που θα μπορούσε να εξαπλωθεί και σε άλλα μέρη του Ιράν.

Ο συντονισμός πριν την επίσημη κήρυξη του πολέμου

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα του Axios, έξι ημέρες πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, πέντε αντικαθεστωτικές κουρδικές ιρανικές οργανώσεις που βρίσκονται στο Ιράκ ανακοίνωσαν τη δημιουργία του Συνασπισμού Πολιτικών Δυνάμεων του Ιρανικού Κουρδιστάν για να πολεμήσουν το Ιράν.

Αυτές οι κουρδικές παρατάξεις διαθέτουν χιλιάδες στρατιώτες κατά μήκος των συνόρων Ιράν-Ιράκ και ελέγχουν στρατηγικές περιοχές.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι κουρδικές ιρανικές παρατάξεις έστειλαν εκατοντάδες από τα μέλη τους από το στρατόπεδο στην ιρακινή πλευρά των συνόρων στην ιρανική πλευρά, ως μέρος της προετοιμασίας για μια πιθανή επίθεση εναντίον των δυνάμεων του καθεστώτος, δήλωσε πηγή κοντά σε μία από τις παρατάξεις.

Παρασκηνιακά, οι ιρανικές κουρδικές πολιτοφυλακές υποστηρίζονται από τη Μοσάντ και τη CIA, ανέφεραν δύο Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι και μια τρίτη πηγή με γνώση του θέματος.

Ο στόχος είναι να επιχειρηθεί η κατάληψη μιας συγκεκριμένης περιοχής στην κουρδική ζώνη μέσα στο Ιράν, ώστε να αμφισβητηθεί το καθεστώς και να εμπνευστεί μια ευρύτερη εξέγερση, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

«Ο πόλεμος ξεκίνησε με μια δυναμικής φάση από τους στρατούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ, αλλά καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται θα υπάρξουν και άλλες προσπάθειες από τη Μοσάντ και τη CIA», δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είπε στο Κογκρέσο σε κλειστή ενημέρωση την Τρίτη: «Δεν εξοπλίζουμε τους Κούρδους. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις με τους Ισραηλινούς».

Ο ρόλος της CIA στο σχέδιο αναφέρθηκε πρώτα από το CNN.

Ισραηλινή ιδέα η υποστήριξη των κουρδικών δυνάμεων

Η ιδέα να υποστηριχθούν οι κουρδικές ιρανικές παρατάξεις και να χρησιμοποιηθούν για μια χερσαία επίθεση από το Ιράκ προς το Ιράν προήλθε αρχικά από τον ισραηλινό πρωθυπουργό και τη Μοσάντ, με τη CIA να εντάσσεται στην προσπάθεια σε μεταγενέστερο στάδιο, δήλωσε δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποσχέθηκαν στις κουρδικές ιρανικές παρατάξεις όχι μόνο στρατιωτική υποστήριξη, αλλά και πολιτική στήριξη για μια κουρδική αυτόνομη περιοχή σε ένα μελλοντικό Ιράν, εάν το καθεστώς κατέρρεε, υποστήριξε ο αξιωματούχος.

«Το πρόβλημα είναι ότι οι κουρδικές ιρανικές παρατάξεις δεν διαθέτουν αρκετή στρατιωτική ισχύ και θα μπορούσαν να καταλήξουν ως αναλώσιμες δυνάμεις», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ είπε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει συμφωνήσει σε κανένα σχέδιο υποστήριξης μιας επίθεσης από κουρδικές ιρανικές πολιτοφυλακές εναντίον του καθεστώτος. Η CIA και η Μοσάντ αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Επιφυλακτικοί οι Κούρδοι

Ο Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά την Κυριακή με τους Κούρδους ηγέτες στο Ιράκ Μασούντ Μπαρζανί και Μπαφέλ Ταλαμπανί για να συζητήσουν τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο με το Ιράν και τι μπορεί να ακολουθήσει, ανέφερε το Axios.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι η συνομιλία πήγε καλά, αλλά τόσο ο Μπαρζανί όσο και ο Ταλαμπανί εξέφρασαν επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο εμπλοκής σε οποιαδήποτε χερσαία εισβολή στο Ιράν.

Το CNN ανέφερε ότι ο Τραμπ μίλησε ξεχωριστά με τον ηγέτη του Δημοκρατικού Κόμματος του Ιρανικού Κουρδιστάν (PDKI), Μουσταφά Χιτζρί.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί μίλησε την Τετάρτη με τον πρωθυπουργό του Ιράκ Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντάνι και εξέφρασε ανησυχία για μια πιθανή χερσαία εισβολή των κουρδικών ιρανικών παρατάξεων στο Ιράν.

«Ο Ιρακινός πρωθυπουργός τόνισε ότι η ιρακινή κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει σε καμία περίπτωση να κατευθυνθεί οποιαδήποτε απειλή εναντίον του Ιράν από ιρακινό έδαφος», ανέφερε σε ανακοίνωση το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.