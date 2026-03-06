Δύο μαχητικά F16 στέλνει η Ελλάδα στη Βόρεια Ελλάδα μαζί με Patriot για την προστασία της Βουλγαρίας.

Μήνυμα στήριξης προς τη Βουλγαρία εκπέμπει η Αθήνα με φόντο την ολοένα και εντεινόμενη πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή και εν μέσω ανησυχιών για επιπτώσεις στηνν ευρύτερη περιοχή.

Ύστερα από αίτημα της Σόφιας και με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, μετακινείται πυροβολαρχία Patriot στη βόρεια Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση της αντιβαλλιστικής προστασίας της Βουλγαρίας.

Παράλληλα, δύο μαχητικά F-16 αναλαμβάνουν την επιτήρηση του βουλγαρικού εναέριου χώρου, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνδρομής που παρέχει η Αθήνα.

Νωρίτερα, την Παρασκευή (06.03.2026) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε με ανάρτησή του ότι είχε εκ νέου επικοινωνία με τον Βούλγαρο ομόλογό του Ατανάς Ζαπριάνοφ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgvm7hqih7bl?integrationId=40599y14juihe6ly}