Τίτλοι τέλους για την Ιόνιο Σχολή στη Φιλοθέη και διακοπή της λειτουργίας του IB, οι κινήσεις της ΟΙΕΛΕ για να εξασφαλιστούν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές.

Κρίσιμες είναι οι επόμενες μέρες για το μέλλον της Ιονίου Σχολής με την ΟΙΕΛΕ να ζητά εξηγήσεις και δεσμεύσεις από την διοίκηση του εκπαιδευτηρίου για την επόμενη μέρα του σχολείου και των εκπαιδευτικών καθώς όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί με την ολοκλήρωση της φετινής σχολικής χρονιάς μπαίνει λουκέτο στο σχολείο της Φιλοθέης και οι οι σχολικές μονάδες θα μεταφερθούν στις εγκαταστάσεις του σχολείου στο Μαρούσι, όπου θα συνεχιστεί η λειτουργία του εκπαιδευτηρίου.

Οι τελευταίες εξελίξεις στο γνωστο εκπαιδευτήριο έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς πρόκειται για ένα σχολείο με μακρά ιστορία στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, ενώ οι εργαζόμενοι ζητούν διαφάνεια και σαφείς δεσμεύσεις για την επόμενη ημέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εγκαταστάσεις του σχολείου της Φιλοθέης πωλήθηκαν σε κατασκευαστική εταιρεία για την ανέγερση κατοικιών. Σε σχετική ενημερωτική επιστολή προς τους γονείς ανακοινώθηκε ότι η Ιόνιος Σχολή μεταφέρεται στο Μαρούσι και κλείνουν οι εγκαταστάσεις της Φιλοθέης, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ερωτηματικά για το κλείσιμο του τμήματος IB

Με σημερινή της ανακοίνωση η ΟΙΕΛΕ θέτει την διοίκηση του εκπαιδευτηρίου προ των ευθυνών της δεδομένης της απόφασης για κλείσιμο του τμήματος International Baccalaureate (IB). Σύμφωνα με όσα καταγγέλει η Ομοσπονδία, η εξέλιξη αυτή έρχεται παρά τις προηγούμενες διαβεβαιώσεις της διοίκησης προς γονείς και μαθητές ότι το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και ότι θα υπάρξει μεταφορά του μαθητικού πληθυσμού σε άλλες εγκαταστάσεις. Η ανακοίνωση για το κλείσιμο του τμήματος IB έχει προκαλέσει αναστάτωση, καθώς επηρεάζει τόσο τους μαθητές που φοιτούν ήδη στο πρόγραμμα όσο και τους εκπαιδευτικούς που το στελέχωναν.

Οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι η απόφαση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους μαθητές του πρώτου έτους του IB, οι οποίοι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην προσαρμογή τους σε άλλο σχολείο που προσφέρει το πρόγραμμα, καθώς κάθε σχολική μονάδα ακολουθεί διαφορετική δομή και σειρά διδασκαλίας των μαθημάτων. Παράλληλα, σημαντικές είναι και οι συνέπειες για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονταν στο πρόγραμμα, οι οποίοι διαθέτουν υψηλή εξειδίκευση στο IB και πλέον βρίσκονται αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο απώλειας της εργασίας τους.

Όπως σημειώνει η ΟΙΕΛΕ οι εκπαιδευτικοί του σχολείου ζητούν άμεσα συνάντηση με την ιδιοκτησία, προκειμένου να δοθούν ξεκάθαρες απαντήσεις για την πορεία της Ιονίου Σχολής, το μέλλον των εργαζομένων και τη συνέχιση της εκπαιδευτικής λειτουργίας.

Η ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ

Για μια ακόμη φορά, η διοίκηση της Ιονίου Σχολής έδειξε συνέπεια στην …ασυνέπειά της. Αφού οι εκπρόσωποί της έδωσαν – για μια ακόμη φορά – κούφιες υποσχέσεις σε γονείς και μαθητές ότι θα μεταφερθεί (τάχα) το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού στη Φιλοθέη, σήμερα ανακοίνωσαν ότι κλείνουν το τμήμα ΙΒ. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό πως, την ώρα που σε όλα τα ιδιωτικά σχολεία το ΙΒ γιγαντώνεται, οι της Ιονίου “κατάφεραν” (διότι περί κατορθώματος πρόκειται…) να κλείσουν το τμήμα!

Η βλάβη για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές είναι τεράστια. Οι εκπαιδευτικοί του ΙΒ, εξαίρετοι συνάδελφοι με υψηλή εξειδίκευση, χάνουν τη δουλειά τους. Σημαντική είναι όμως η βλάβη και για τα παιδιά. Κάθε τμήμα ΙΒ διδάσκει με τον δικό του, μοναδικό τρόπο και σειρά τα μαθήματα, γεγονός που σημαίνει ότι τα παιδιά του φετινού πρώτου έτους του ΙΒ θα έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα να ενταχθούν και να προσαρμοστούν στο δεύτερο έτος ενός άλλου προγράμματος ΙΒ ιδιωτικού σχολείου. Οι τόσο large και “αισιόδοξοι” ιδιοκτήτες, άραγε, το σκέφτηκαν αυτό; Και τι θα γίνει με το ένα παιδί που έχει υποτροφία και έρχεται από νησί για το πρόγραμμα; Οι αποφάσεις τους αγγίζουν τα όρια του απάνθρωπου…

Δεν μας παραξενεύει… Προχθές μιλούσαν για ασφαλή μεταφορά 400 και πλέον παιδιών σε ένα campus (στο Μαρούσι) που δεν χωράει τίποτε. Διέρρεαν σε γονείς πως θα βάλουν containers ή πως θα χτίσουν νέες αίθουσες. Πότε; Με ποιο αρχιτεκτονικό σχέδιο; Μέσα σε έξι μήνες; Μέχρι τα τέλη Μαρτίου θα έπρεπε να έχουν καταθέσει στον ΕΟΠΠΕΠ τα σχέδια για νέες αίθουσες. Διαρκή ψέματα και ανακρίβειες. Λόγια του αέρα και εγκληματική προχειρότητα.

Το μόνο στο οποίο είναι καλοί είναι οι ψευδοηρωισμοί. Το Νοέμβριο, μέσω του Λυκειάρχη τους, μιλούσαν για λαμπρό και αισιόδοξο μέλλον.. Χθες, με νέες δηλώσεις τους δικαιολογούνταν για το λουκέτο στη Φιλοθέη, κάνοντας λόγο για προσπάθεια σωτηρίας του σχολείου (σωτηρία από ποιους; από τους ίδιους που το βύθισαν;) και για …αντίσταση στην επέλαση των funds (εδώ γελάμε – τα funds δεν τους ακουμπούσαν καν, λόγω των υπερβολικών χρεών και του παρατημένου κτηρίου στη Φιλοθέη που χρειαζόταν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να ανακαινιστεί). Το πιο αστείο βέβαια είναι πως στις ενημερώσεις για τους γονείς, ανακοινώνουν πως το σχολείο συνεχίζει με την …ίδια διοίκηση. Αυτό είναι τώρα διαφήμιση;;;

Οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, αφού συναντήθηκαν χθες με έναν εκπρόσωπο της διοίκησης ονόματι Αλμπέρτο Μπουρντέτ, ζητούν άμεσα συνάντηση με την ιδιοκτησία. Η επιστολή αναφέρει τα ακόλουθα:

«Προς τον Υπεύθυνο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.

Βιώνοντας την καθημερινή αγωνία συναδέλφων, μαθητών και γονέων και με αφορμή την άτυπη συζήτηση χθες το πρωί με τον κ. Αλμπέρτο Μπουρντέτ, ζητούμε ΑΜΕΣΗ συνάντηση με τον κ. Άγγελο Δερβέναγα για ενημέρωση όσον αφορά το μέλλον της Ιονίου την οποία αντιλαμβανόμαστε πρωτίστως ως ΣΧΟΛΕΙΟ.

Προφανώς και δεν έχουμε την παραμικρή αντίρρηση να παρίσταται στη συνάντηση ο κύριος Μπουρντέτ.

Αναμένουμε την απάντησή σας το ταχύτερο δυνατόν.»

Στην ενημέρωση προς τους συναδέλφους, οι εκπρόσωποι του συλλόγου αναφέρουν πως θα ζητηθεί στην συνάντηση με την ιδιοκτησία να συμμετέχει το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Ένα πάντως είναι βέβαιο. Από την τραγωδία της Ιονίου Σχολής, ένας κερδίζει. Η ιδιοκτήτρια οικογένεια που θα βάλει στο ταμείο της εκατομμύρια ευρώ από την κατασκευάστική εταιρεία και δεν έχει κανένα άγχος για τίποτε (ούτε καν για το ότι διέλυσε ένα σχολείο με σχεδόν 120 χρόνια ιστορίας και προσφοράς). Όλοι οι άλλοι χάνουν, γονείς, μαθητές και εργαζόμενοι. Και χάνουν οδυνηρά…