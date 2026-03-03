Παρέμβαση ΟΙΕΛΕ ενόψει του λουκέτου του ιστορικού εκπαιδευτηρίου στη Φιλοθέη και του σχεδιασμού για ολική μεταφορά των μαθητών στο κτίριο του Αμαρουσίου.

Ένα από τα πιο ιστορικά εκπαιδευτήρια της Αθήνας, η Ιόνιος Σχολή, αλλάζει σελίδα καθώς σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της διοίκησης θα κλείσει το κτίριο στη Φιλοθέη και δρομολογείται μεταφορά «όλου του μαθητικού πληθυσμού στο Μαρούσι.

Σύμφωνα με τα όσα φημολογούνται το κτίριο στη Φιλοθέη έχει αγοραστεί από ιδιώτη επενδυτή, με σκοπό να μετατραπεί σε κατοικίες υψηλής αξίας, εκμεταλλευόμενο την προνομιακή του θέση στην περιοχή. Το κλείσιμο του κτιρίου στη Φιλοθέη αποτελεί ένα ακόμα επεισόδιο στην ιστορία μετεξελίξεων που βιώνουν τα τελευταία χρόνια εκπαιδευτήρια καθώς η ιστορία του σχολείου ξεκινά από το 1908.

Στον απόηχο των εξελίξεων, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) ζητά εξηγήσεις από τη διοίκηση της Ιονίου Σχολής, μετά τις ανακοινώσεις για κλείσιμο του κτηρίου στη Φιλοθέη και τη μεταφορά των μαθητών στο Μαρούσι. Τα βασικά ερωτήματα που θέτουν οι εκπαιδευτικοί είναι:

Ισχύει ότι ολόκληρος ο μαθητικός πληθυσμός θα μεταφερθεί από τη Φιλοθέη στο Μαρούσι;

Πώς θα χωρέσουν όλοι οι μαθητές; Υπάρχει σχέδιο επέκτασης της μονάδας του Μαρουσίου; Υπάρχει επίσημο πλάνο κατατεθειμένο στο Υπουργείο Παιδείας και στον ΕΟΠΠΕΠ;

Έχει γίνει επαφή με άλλα ιδιωτικά σχολεία για «μεταφορά» μαθητών;

Τι θα γίνει με το εκπαιδευτικό προσωπικό σε περίπτωση που δεν υπάρχει χώρος για όλους τους μαθητές;

Ισχύει ότι προγραμματίζονται απολύσεις με μειωμένη αποζημίωση; Πότε θα ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί αναλυτικά για τις αλλαγές;

Η ΟΙΕΛΕ υπογραμμίζει ότι η διοίκηση της Ιονίου Σχολής απέστειλε ανεπαρκή απάντηση που δεν καλύπτει τα ουσιαστικά ζητήματα και τονίζει ότι θα στηρίξει ένα συγκροτημένο πλάνο για τη διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας και τη σωστή μεταφορά των μαθητών.

Η ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ για τις εξελίξεις στην Ιόνιο Σχολή

Λίγη ώρα μετά το χθεσινό Δελτίο Τύπου της ΟΙΕΛΕ (https://oiele.gr/24ori-apergia-stin-ionio-scholi-tin-tetarti-4-3-en-meso-entonon-fimon-gia-ekpoiisi-tou-chorou-tis-filotheis-kai-mazikes-apolyseis-ekpaideftikon/ ) με την οποία ενημερώναμε για το λουκέτο στο κτήριο της Φιλοθέης και για την απεργία που προκηρύξαμε για αύριο, Τετάρτη 4/3, το σχολείο υποχρεώθηκε να ενημερώσει εκπαιδευτικούς και γονείς, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες της Ομοσπονδίας μας. Στην ανακοίνωση, μάλιστα, προς τους γονείς, η διοίκηση της Ιονίου κάνει λόγο για μεταφορά «όλου του μαθητικού πληθυσμού» στο Μαρούσι. Επίσης, απέστειλε μια απαράδεκτη επιστολή προς το παράρτημα του ΣΙΕΛ στο σχολείο, την οποία θα σχολιάσουμε στο τέλος της ανακοίνωσής μας.

Επειδή 13 χρόνια ανορθολογικής διαχείρισης και καταπάτησης δεσμεύσεων προς τους εκπαιδευτικούς έχουν εξαφανίσει κάθε ίχνος εμπιστοσύνης στη διοίκηση της Ιονίου Σχολής, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς απαιτούν άμεσα συγκεκριμένες απαντήσεις σε εύλογα ερωτήματα:

⦁ Ισχύουν τα περί μεταφοράς ολόκληρου του μαθητικού πληθυσμού από τη Φιλοθέη στο Μαρούσι;

⦁ Αν ναι, που θα χωρέσουν όλοι οι μαθητές; Υπάρχουν σχέδια επέκτασης της μονάδας του Αμαρουσίου; Έχετε καταθέσει συγκεκριμένο πλάνο στο Υπουργείο Παιδείας και στον ΕΟΠΠΕΠ; (Για να γίνει κατανοητός ο λόγος που κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις, ιδίως στους γονείς, αναφέρουμε ότι ο Ν.4093/2012 προβλέπει ρητά πως για κάθε μαθητή αντιστοιχεί εμβαδό 1,5τ.μ.)

⦁ Έχει γίνει επαφή με άλλα, μεγάλα ιδιωτικά σχολεία για την «μεταφορά» μαθητών; (Η εμπειρία μας από λουκέτα σε ιδιωτικά σχολεία έχει δείξει πως τέτοιες «συναλλαγές» συμβαίνουν με κάποιους να ωφελούνται).

⦁ Στο ενδεχόμενο να μην υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς ολόκληρου του μαθητικού πληθυσμού στο Μαρούσι, έχετε αποφασίσει τι θα γίνει με το εκπαιδευτικό προσωπικό;

⦁ Ισχύει η πληροφορία ότι σκοπεύετε να απολύσετε μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών με τετράμηνη προειδοποίηση, προκειμένου να τους καταβάλετε τη μισή αποζημίωση;

⦁ Πότε σκοπεύετε να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς αναλυτικά για τη μεταφορά από τη Φιλοθέη στο Μαρούσι και για το ενδεχόμενο απολύσεων;

Όπως προαναφέραμε, η διοίκηση του σχολείου μέσω δικηγόρου προχώρησε σε μια απαράδεκτη απάντηση προς το Παράρτημα του σωματείου μας στην Ιόνιο Σχολή. Απέφυγε να απαντήσει σε τρία από τα τέσσερα αιτήματα της απεργίας (μη συνεδρίαση Συλλόγου Διδασκόντων, ενημέρωση για το μέλλον του σχολείου, αναλυτική ενημέρωση για τα εργασιακά των εκπαιδευτικών) και στάθηκε μόνο στο οικονομικό. Αφού ψευδώς ανέφερε ότι τα ζητήματα της καταβολής των αποδοχών όλα αυτά τα χρόνια είναι περίπου ασήμαντα, ανέφερε ότι τάχα η διοίκηση του σχολείου δεν έχει λάβει κανένα mail από το Παράρτημα για συνάντηση. Ενημερώνουμε τον δικηγόρο που προφανώς δεν έχει καμία εικόνα για τα του σχολείου, ότι εδώ και 13 χρόνια η διοίκηση επιδεικνύει πολύ μεγάλη ασυνέπεια στην καταβολή των αποδοχών και ότι οι εκπρόσωποί μας έχουν αποστείλει αλλεπάλληλα mail στη διοίκηση για συνάντηση τα οποία παραμένουν αναπάντητα. Θα έπρεπε να γνωρίζει ο συντάκτης της απάντησης πως, σύμφωνα με τον συνδικαλιστικό νόμο, ο ιδιοκτήτης του σχολείου είναι υποχρεωμένος να συναντά θεσμικά το συλλογικό όργανο των εκπαιδευτικών (και όχι όποιον εκπαιδευτικό θέλει να βλέπει αυτός) τουλάχιστον μία φορά τον μήνα για να συζητούνται εργασιακά και άλλα ζητήματα. Είναι προφανές πως αυτό δεν έχει τηρηθεί.

Τέλος, θα επαναλάβουμε. Η ΟΙΕΛΕ και οι εκπαιδευτικοί θα στηρίξουν ένα αναλυτικό, συγκροτημένο και ρεαλιστικό πλάνο επιβίωσης του σχολείου που θα εγγυάται την μεταφορά όλων των μαθητών από τη Φιλοθέη στο Μαρούσι και τη διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας, τόσο του εκπαιδευτικού όσο και του υποστηρικτικού προσωπικού. Ας μας επιτρέψει όμως η διοίκηση της Ιονίου Σχολής, μετά από τόσα χρόνια κακοδιοίκησης, μη ορθής διαχείρισης και ανεκπλήρωτων δεσμεύσεων να μην τους πιστεύουμε πια. Είναι στο χέρι τους, και ευχόμαστε, να μας διαψεύσουν.