Ο χαρακτηρισμός των μαθητών ως «μη παρακολουθούντων» μειώνει τεχνητά τον αριθμό των ενεργών μελών οδηγώντας σε καταργήσεις ολόκληρων τομέων.

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στα ΕΠΑΛ η οδηγία του Υπουργείου Παιδείας για τον χαρακτηρισμό μαθητών ως «μη παρακολουθούντων» μετά τη λήξη του Α’ τετραμήνου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ κάνει λόγο για απαράδεκτη και αντιπαιδαγωγική πρακτική.

Κίνδυνος συγχωνεύσεων στη μέση της χρονιάς

Σύμφωνα με την ΟΛΜΕ, ο χαρακτηρισμός μαθητών ως «μη παρακολουθούντων» οδηγεί σε τεχνητή μείωση του αριθμού των ενεργών μαθητών ανά τμήμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να τίθενται ζητήματα νομιμότητας λειτουργίας τμημάτων και ειδικοτήτων, ανοίγοντας τον δρόμο για συγχωνεύσεις ή ακόμη και καταργήσεις τομέων εν μέσω σχολικού έτους. Η εξέλιξη αυτή, όπως τονίζεται, μπορεί να επιφέρει αναγκαστικές μετακινήσεις μαθητών σε άλλα σχολεία, ανατρέποντας τον εκπαιδευτικό τους προγραμματισμό και δημιουργώντας αναστάτωση στη σχολική κοινότητα.

Η εικόνα των πλασματικών πλεονασμάτων σε εκπαιδευτικό προσωπικό

Η μείωση των τμημάτων συνεπάγεται, σύμφωνα με την ΟΛΜΕ, και δημιουργία πλασματικών πλεονασμάτων εκπαιδευτικών. Εκπαιδευτικοί ενδέχεται να χαρακτηριστούν υπεράριθμοι και να υποχρεωθούν σε μετακινήσεις προκειμένου να συμπληρώσουν το ωράριό τους. Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι η πρακτική αυτή εντείνει την εργασιακή ανασφάλεια και υποβαθμίζει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, πλήττοντας συνολικά τη λειτουργία των ΕΠΑΛ.

Τα αιτήματα της ΟΛΜΕ

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί το Υπουργείο Παιδείας να αναστείλει την εφαρμογή της σχετικής Υπουργικής Απόφασης και να προχωρήσει στην κατάργησή της. Τους Συλλόγους Διδασκόντων να μην συντάξουν ειδική πράξη χαρακτηρισμού «μη παρακολουθούντων» στη μέση της χρονιάς και να μην αποδεχθούν αλλαγές σε αναθέσεις μαθημάτων και κατανομές ωρών. Τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να σταματήσουν, όπως αναφέρεται, τις προσπάθειες αύξησης των υπεραριθμιών. Η ΟΛΜΕ επιμένει ότι ο χαρακτηρισμός φοίτησης αποτελεί αρμοδιότητα των Συλλόγων Διδασκόντων στο τέλος του σχολικού έτους και όχι εν μέσω της σχολικής διαδικασίας, προειδοποιώντας για περαιτέρω κλιμάκωση των αντιδράσεων.