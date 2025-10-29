Απεργία στις 30/10 στην Ιόνιο Σχολή, «oι εκπαιδευτικοί δεν αντέχουν άλλο την οικονομική αβεβαιότητα» καταγγέλλει η ΟΙΕΛΕ.

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου οι εκπαιδευτικοί της Ιονίου Σχολής, έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του τοπικού παραρτήματος του ΣΙΕΛ και με τη στήριξη της ΟΙΕΛΕ, διαμαρτυρόμενοι για τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση καταβολής των μισθών τους.

Όπως καταγγέλλουν, η διοίκηση του σχολείου δεν έχει καταβάλει ακόμη τον μισθό του Οκτωβρίου, ενώ οι καθυστερήσεις πληρωμών έχουν μετατραπεί σε «κανονικότητα». Ιδιαίτερα οξύ πρόβλημα παρουσιάστηκε τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν οι εκπαιδευτικοί αναγκάστηκαν να επιβιώσουν για πάνω από δύο μήνες με έναντι μόλις 250 ευρώ.

Πέρα από το οικονομικό σκέλος, οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν βαθιά ανησυχία για το μέλλον της σχολικής μονάδας, καθώς –όπως υποστηρίζουν– η διοίκηση δεν δίνει σαφείς απαντήσεις για την πορεία και τη βιωσιμότητά της, επικαλούμενη αόριστα «επικείμενες εξελίξεις» στη χρηματοδότηση, χωρίς ωστόσο να παρουσιάζει χειροπιαστά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ οι εκπαιδευτικοί του σχολείου ζητούν αμεση καταβολή των αποδοχών του Οκτωβρίου 2025, σταθερή και εμπρόθεσμη μισθοδοσία κάθε μήνα, όπως προβλέπει ο νόμος καθώς και ενημέρωσή τους για την πορεία του σχολείου και το εκπαιδευτικό έργο. Σε ανακοίνωσή του το σωματείο της Ιονίου Σχολής καλεί σε μαζική συμμετοχή στην απεργία, τονίζοντας ότι «η απεργία δεν είναι μόνο μέσο πίεσης, αλλά μια συλλογική πράξη αξιοπρέπειας».

«Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Οι εκπαιδευτικοί της Ιονίου δεν αντέχουν άλλο», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ, επιρρίπτοντας την ευθύνη στη διοίκηση για πολυετή κακοδιαχείριση και αδιαφάνεια. Η Πέμπτη αναμένεται να αποτελέσει κομβική ημέρα για το μέλλον του ιστορικού ιδιωτικού σχολείου, καθώς η έκβαση της απεργίας και η στάση της διοίκησης θα δείξουν αν υπάρχει περιθώριο εξομάλυνσης της κρίσης ή αν θα οδηγηθεί η υπόθεση σε περαιτέρω ένταση.

Το κάλεσμα του σωματείου της Ιονίου Σχολής για συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση

Αγαπητές/οι συνάδελφοι,

Η ΟΙΕΛΕ, ύστερα από σχετικό αίτημα του Παραρτήματος του ΣΙΕΛ της Ιονίου Σχολής, προκήρυξε 24ωρη απεργία για την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, που αφορά αποκλειστικά την Ιόνιο Σχολή. Η απόφαση αυτή προέκυψε ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης καθυστέρησης στην καταβολή των μισθών και της μη εξόφλησης ποσών που αφορούν τις περσινές ενημερώσεις γονέων και άλλες οφειλές παρά τις αλλεπάλληλες δεσμεύσεις του κ. Αγγελου Δερβέναγα.

Η συμμετοχή όλων είναι κρίσιμη. Η απεργία δεν είναι μόνο ένα μέσο πίεσης, αλλά μια συλλογική πράξη αξιοπρέπειας με την οποία υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας και τη σταθερότητα της εργασίας μας.Σας καλούμε να στηρίξετε ενεργά την απόφαση αυτή, με ενότητα, ψυχραιμία και αποφασιστικότητα.Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος ΣΙΕΛ της Ιονίου Σχολής”