Εξόφληση βασικής ενίσχυσης, αναδιανεμητική ενίσχυση, ενίσχυση νέων αγροτών, πληρωμή κτηνοτρόφων σε πέντε νομούς με κατανομή βοσκοτόπων βάσει παραγωγικών κριτηρίων, de minimis για φερτά υλικά και ζωοτροφές, εξισωτική ενίσχυση 2025, βιολογική γεωργία 2024, περιλαμβάνονται στο πακέτο πληρωμών, που προγραμματίζεται να πληρωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έως το τέλος του Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα σε ενημερωτικό που δημοσίευσε το ΥπΑΑΤ αναφέρει ότι στο επόμενο διάστημα, μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, αναμένονται οι εξής πληρωμές:

Εξόφληση Βασικής Ενίσχυσης

Αναδιανεμητική Ενίσχυση

Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας (πρόγραμμα)

Πληρωμή κτηνοτρόφων σε πέντε νομούς, με κατανομή βοσκοτόπων με παραγωγικά κριτήρια.

De minimis για φερτά υλικά και ζωοτροφές

Εξισωτική Ενίσχυση 2025

Βιολογική Γεωργία 2024

Επενδυτικές Δαπάνες υπαίθρου

Λοιπές εκκρεμότητες Πυλώνα ΙΙ του έτους 2024

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, επανέλαβε σε δηλώσεις του ότι συνολικά φέτος οι πληρωμές προς τον αγροτικό τομέα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κρατικό προϋπολογισμό και τον ΕΛΓΑ θα φτάσουν στα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ και θα είναι 600 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω από πέρσι.

Και υπενθύμισε ότι οι αιτήσεις από τους αγρότες υποβάλλονταν φέτος μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, στις 19 Νοεμβρίου έγινε η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταβολή των επιδοτήσεων και στις 28 Νοεμβρίου έγινε η πρώτη πληρωμή της βασικής ενίσχυσης.

Σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζουν φέτος πολλοί παραγωγοί με την «εκπρόθεσμη» υποβολή των δηλώσεων και την αδυναμία της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων ΟΣΔΕ να διαχειρισθεί και να πληρώσει αυτές τις δηλώσεις.

Όπως καταγγέλλεται από πολλούς αγρότες, δεν έχουν πληρωθεί έστω με την ποινή 1% για κάθε μέρα καθυστέρησης.

Αφορά δηλώσεις ΟΣΔΕ που παραλήφθησαν από το σύστημα με ημερομηνία μετά την 1η Σεπτεμβρίου, αντί της 31ης Αυγούστου 2025, οι οποίοι δεν έχουν πληρωθεί ούτε ένα ευρώ, επηρεάζοντας την ίδια στιγμή και όλες τις άλλες πιστώσεις που ακολούθησαν ή πρόκειται να γίνουν το προσεχές διάστημα.

Όπως αναφέρουν στον ΑγροΤύπο πολλοί παραγωγοί, αν και έχουν πάρει πρωτόκολλο, μετά την 30 Αυγούστου, κινδυνεύουν να χάσουν όλες τις ενισχύσεις (βασική συνδεδεμένη κ.λ.π.), κάτι που θεωρούν ότι είναι άδικο, καθώς φέτος ήταν δύσκολη χρονιά για την υποβολή της δήλωσης λίγος ο χρόνος, με προβλήματα που προέκυψαν και με τα ιδιοκτησιακά καθεστώτα, που ήταν μπερδεμένα ενώ παράλληλα θα έπρεπε να έχουν έγκαιρα τα ΑΤΑΚ.