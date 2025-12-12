Μια περισσότερη εκτενής εκδοχή της αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφαλείας, που επικαλείται το Defense One, μιλά για αποτυχία της αμερικανικής «soft power» και ζητά διάσπαση της ΕΕ.

Μια εβδομάδα μετά τη δημόσιευση της νέας «Στρατηγικής Εθνικής Ασφαλείας» του Ντόναλντ Τραμπ, το αμερικανικό Defense One - επικαλούμενο μια περισσότερο αναλυτική εκδοχή που κυκλοφόρησε νωρίτερα - αποκαλύπτει όσα ο Λευκός Οίκος «έκοψε» από την δημόσια εκδοχή του εγγράφου.

Η εκτενέστερη εκδοχή της NSS επιμένει στον ανταγωνισμό με την Κίνα, την αποχώρηση από τα αμυντικά προβλήματα της Ευρώπης και τη νέα εστίαση στη Δύση, αλλά προτείνει νέους τρόπους ηγεμονίας στη διεθνή σκηνή, καθώς και μια διαφορετική προσέγγιση στο μέλλον της Ευρώπης - μέσω των πολιτισμικών της αξιών.

Aκολουθούν ορισμένα σημεία-κλειδιά από τη μη δημοσιευμένη εκδοχή που ξεχώρισε το Defense One.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Κάντε ξανά τη Ευρώπη Μεγάλη»

Ενώ η δημοσιευμένη εκδοχή της NSS ζητά το τέλος ενός «διαρκώς διευρυνόμενου ΝΑΤΟ», το πλήρες έγγραφο περιγράφει λεπτομερώς πώς η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει «να κάνει ξανά τη Ευρώπη μεγάλη», καλώντας ταυτόχρονα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να μειώσουν την εξάρτησή τους από την αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη.

Στο πλαίσιο της συλλογιστικής που θέλει την Ευρώπη να απειλείται από «πολιτισμική εξαφάνιση» εξαιτίας των μεταναστευτικών της πολιτικών και της «λογοκρισίας», η NSS προτείνει τη στροφή των Αμερικανών από την ΕΕ σε μεμονωμένους ομοϊδεάτες - κράτη με δεξιές διοικήσεις και συντηρητικά κινήματα.

Η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Ιταλία και η Πολωνία αναφέρονται ως χώρες με τις οποίες οι ΗΠΑ θα πρέπει «να συνεργαστούν περισσότερο… με στόχο την απομάκρυνσή τους από την [Ευρωπαϊκή Ένωση]».

«Και θα πρέπει να στηρίξουμε κόμματα, κινήματα και διανοούμενους που επιδιώκουν την κυριαρχία και τη διατήρηση/αποκατάσταση του παραδοσιακού ευρωπαϊκού τρόπου ζωής… παραμένοντας ταυτόχρονα φιλοαμερικανοί», αναφέρει το έγγραφο.

Από τις G7 στις «Core 5»

Το περασμένο καλοκαίρι ο Τραμπ προκάλεσε αντιδράσεις εκφράζοντας τη λύπη του για την αποβολή της Ρωσίας από την Ομάδα των Οκτώ - που πλέον αποτελείται από τις G7-χαρακτηρίζοντάς την «μεγάλο λάθος». Είχε υπονοήσει μάλιστα τότε πως θα ήθελε να προστεθεί η Κίνα για να σχηματιστεί μια «G9».

Η νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας προτείνει να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, δημιουργώντας ένα νέο σώμα μεγάλων δυνάμεων, που δεν περιορίζεται από τις απαιτήσεις των G7 για πλούσια και... δημοκρατικά κράτη.

Προτείνεται η δημιουργία της «Core 5» ή C5, αποτελούμενης από τις ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, Ινδία και Ιαπωνία - κάποιες από τις χώρες με πληθυσμό άνω των 100 εκατομμυρίων. Θα συναντιούνται τακτικά, όπως η G7, σε συνόδους με συγκεκριμένα θέματα.

Το πρώτο θέμα στην ατζέντα: η ασφάλεια στη Μέση Ανατολή - και συγκεκριμένα, η ομαλοποίηση των σχέσεων Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας.

«Η αμερικανική ηγεμονία δεν ήταν εφικτή»

Η «πλήρης» εκδοχή της NSS αναφέρεται επίσης στην «αποτυχία» της αμερικανικής ηγεμονίας, όρος που δεν εμφανίζεται στη δημόσια έκδοση.

«Η ηγεμονία δεν είναι το σωστό ζητούμενο και δεν ήταν εφικτή», αναφέρει το έγγραφο. Η έννοια αφορά την κυριαρχία ενός κράτους στον κόσμο, με την χρήση ήπιας ισχύος ώστε τα άλλα κράτη να συναινούν.

«Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, οι Αμερικανοί ηγέτες πείστηκαν ότι η μόνιμη αμερικανική κυριαρχία σε ολόκληρο τον κόσμο ήταν προς το καλύτερο συμφέρον της χώρας μας», αναφέρει η NSS. «Ωστόσο, οι υποθέσεις άλλων χωρών μας απασχολούν μόνο αν οι ενέργειές τους απειλούν άμεσα τα συμφέροντά μας».

Η διοίκηση φαίνεται να χρησιμοποιεί αυτή τη λογική για να αποστασιοποιηθεί από τον ρόλο των ΗΠΑ στην υπεράσπιση της Ευρώπης, ενώ στρέφει την προσοχή της στα καρτέλ ναρκωτικών με βάση τη Βενεζουέλα.

«Η κυβέρνηση Τραμπ κληρονόμησε έναν κόσμο στον οποίο τα όπλα του πολέμου έχουν καταστρέψει την ειρήνη και τη σταθερότητα πολλών χωρών σε πολλές ηπείρους. Έχουμε φυσικό συμφέρον να μετριάσουμε αυτή την κρίση».

Σημειώνεται πως, μετά τη δημοσίευση του άρθρου, ο Λευκός Οίκος διέψευσε την ύπαρξη οποιασδήποτε άλλης εκδοχής NSS πέρα από αυτή που δημοσιεύτηκε.