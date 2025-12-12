Το Κόσοβο επιθυμεί με τη συμφωνία αυτή να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη υποστήριξη και τη συνεργασία τους.

Το Κόσοβο άρχισε να υποδέχεται πολίτες τρίτων χωρών που απελαύνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που συνήφθη τον Ιούνιο μεταξύ των δύο χωρών.

«Δεχόμαστε αυτούς που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν στο έδαφός τους. Αν δεν απατώμαι, ένας ή δύο απ' αυτους είναι εδώ», δήλωσε αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ ο απερχόμενος πρωθυπουργός Αλμπίν Κούρτι, στη διάρκεια συνέντευξης σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό.

Η συμφωνία αυτή, η οποία συνήφθη από την απερχόμενη κυβέρνηση, είχε ισχύ για ένα χρόνο και αφορά πενήντα άτομα «με στόχο να διευκολυνθεί η ασφαλής επιστροφή τους στη χώρα προέλευσής τους».

Όπως είχε εξηγήσει την άνοιξη ο Κούρτι, η κυβέρνηση ήθελε να δείξει την «αιώνια ευγνωμοσύνη» του Κοσόβου προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ανέκαθεν υπερασπίσθηκαν την ανεξαρτησία αυτής της σερβικής επαρχίας.

Έκτοτε ο Κούρτι, ο οποίος ήρθε πρώτος στις βουλευτικές εκλογές τον Φεβρουάριο, απέτυχε να σχηματίσει κυβέρνηση και υποχρεώθηκε να προκηρύξει νέες εκλογές για τις 28 Δεκεμβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόσφατα οι ΗΠΑ κατηγόρησαν το κόμμα του Κούρτι ότι «θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα» της χώρας, επιθυμώντας να εμποδίσει ένα σερβικό πολιτικό κόμμα να συμμετάσχει στις εκλογές αυτές του Δεκεμβρίου.