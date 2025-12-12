Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), προκηρύσσει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκατόν πενήντα (150) θέσεων Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την υλοποίηση συμβάσεων έργου που συνάπτονται μεταξύ της Εταιρείας και αλλοδαπών Εταιρειών ή φορέων συνδεόμενων με την εθνική άμυνα και ασφάλεια του Κράτους, ως κατωτέρω:

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (32 θέσεις)

ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (45 θέσεις)

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (30 θέσεις)

ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (2 θέσεις)

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (2 θέσεις)

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (6 θέσεις)

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (1 θέση)

ΔΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (1 θέση)

ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ (1 θέση)

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (25 θέσεις)

ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (5 θέσεις)

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

Υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης και δικαιολογητικών

Οι υποψήφιοι, αφότου εισέλθουν στη σχετική πλατφόρμα της Ε.Α.Β. Α.Ε. (https://proslipseis.haicorp.com/) για να υποβάλλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα πρέπει να πατήσουν το κουμπί «Σύνδεση» και να καταχωρήσουν τους κωδικούς Taxisnet που διαθέτουν.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν με ακρίβεια και πληρότητα όλα τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα προσόντα που διαθέτουν (π.χ. τίτλοι σπουδών, γνώση ξένης γλώσσας, γνώση χειρισμού Η/Υ, εργασιακή εμπειρία κ.λπ.).

Τα αρχεία των παραπάνω δικαιολογητικών επισυνάπτονται στην κατάλληλη ενότητα του συστήματος σε μορφή pdf, jpg, doc, docx, μεγέθους έως 10ΜΒ.

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν περισσότερα αρχεία μπορούν να τα προσθέσουν στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης και να τα επισυνάψουν.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στην Ε.Α.Β. Α.Ε ολοκληρώνεται επιλέγοντας το κουμπί «Οριστική Υποβολή». Μετά την οριστική υποβολή, ο μοναδικός αριθμός της αίτησης και η ημερομηνία υποβολής εμφανίζονται στην προβολή της αίτησης και η κατάσταση της αίτησης είναι «Υποβληθείσα». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι.

Οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να τροποποιούν την ηλεκτρονική τους αίτηση όσες φορές επιθυμούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

