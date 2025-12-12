Η προκήρυξη της ΟΣΥ αποτελεί μοναδική ευκαιρία για μόνιμη εργασία στον χώρο των συγκοινωνιών.

Η ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.) ανακοίνωσε παράταση για την υποβολή αιτήσεων για 290 μόνιμες θέσεις οδηγών λεωφορείων, δίνοντας νέα ευκαιρία σε ενδιαφερόμενους να ενταχθούν σε έναν από τους πιο κρίσιμους τομείς των αστικών συγκοινωνιών.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή έως τις 23:59 της 17ης Δεκεμβρίου, οπότε η προθεσμία είναι πλέον η τελευταία ευκαιρία για υποβολή αίτησης.

Οι θέσεις κατανέμονται ισόποσα σε δύο κατηγορίες:

145 θέσεις χωρίς προϋπηρεσία:

Για νέους υποψηφίους που θέλουν να ξεκινήσουν την καριέρα τους στις οδικές μεταφορές, με εκπαίδευση και εμπειρία σε έναν από τους μεγαλύτερους δημόσιους φορείς μεταφορών της χώρας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

145 θέσεις με προϋπηρεσία:

Για έμπειρους οδηγούς αστικών ή υπεραστικών συγκοινωνιών, που διαθέτουν ήδη γνώσεις και εμπειρία στον κλάδο.

Η επιλογή γίνεται με σειρά προτεραιότητας, ενώ βασικό τυπικό προσόν αποτελεί η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ). Σε περίπτωση κενών θέσεων, η ΟΣΥ μπορεί να καλέσει και υποψηφίους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Γενικά Προσόντα Υποψηφίων

Πριν την υποβολή της αίτησης, βεβαιώσου ότι πληροίς τα βασικά κριτήρια: