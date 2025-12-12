Η ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.) ανακοίνωσε παράταση για την υποβολή αιτήσεων για 290 μόνιμες θέσεις οδηγών λεωφορείων, δίνοντας νέα ευκαιρία σε ενδιαφερόμενους να ενταχθούν σε έναν από τους πιο κρίσιμους τομείς των αστικών συγκοινωνιών.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή έως τις 23:59 της 17ης Δεκεμβρίου, οπότε η προθεσμία είναι πλέον η τελευταία ευκαιρία για υποβολή αίτησης.
Οι θέσεις κατανέμονται ισόποσα σε δύο κατηγορίες:
145 θέσεις χωρίς προϋπηρεσία:
Για νέους υποψηφίους που θέλουν να ξεκινήσουν την καριέρα τους στις οδικές μεταφορές, με εκπαίδευση και εμπειρία σε έναν από τους μεγαλύτερους δημόσιους φορείς μεταφορών της χώρας.
145 θέσεις με προϋπηρεσία:
Για έμπειρους οδηγούς αστικών ή υπεραστικών συγκοινωνιών, που διαθέτουν ήδη γνώσεις και εμπειρία στον κλάδο.
Η επιλογή γίνεται με σειρά προτεραιότητας, ενώ βασικό τυπικό προσόν αποτελεί η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ). Σε περίπτωση κενών θέσεων, η ΟΣΥ μπορεί να καλέσει και υποψηφίους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).
Γενικά Προσόντα Υποψηφίων
Πριν την υποβολή της αίτησης, βεβαιώσου ότι πληροίς τα βασικά κριτήρια:
- Ιθαγένεια & γνώση ελληνικής γλώσσας: Πολίτες Ε.Ε. και συγκεκριμένες κατηγορίες ομογενών. Οι μη Έλληνες πρέπει να έχουν Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Β1 ή ισοδύναμο.
- Ηλικία: Γεννημένοι από 1980 έως 2004.
- Υγεία: Καλή σωματική και ψυχική κατάσταση, με ιατρικούς και ψυχομετρικούς ελέγχους στη δοκιμαστική περίοδο.
- Ποινικά κωλύματα: Αποκλείονται καταδικασμένοι για σοβαρά αδικήματα ή όσοι έχουν απολυθεί πειθαρχικά από δημόσιο φορέα τα τελευταία 5 έτη.
- Στρατιωτικές υποχρεώσεις: Οι άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις τους.
- Άδειες οδήγησης & τυπικά προσόντα: Απαιτείται ισχύουσα άδεια οδήγησης λεωφορείου και οι προβλεπόμενοι τίτλοι σπουδών.